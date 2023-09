﻿Stadtwerke Lütjenburg setzen auf Sonnenstrom und sparen damit viel Geld

Lütjenburg. Die Stadtwerke Lütjenburg gehören mit dem Wasserwerk und dem Klärwerk zu den größten Stromverbrauchern im Ort. Das Unternehmen wandelt sich gerade zum Energie-Selbstversorger. Beim Wasserwerk ging eine Photovoltaik-Anlage in Betrieb, die bei Sonnenschein die gesamte Anlage mit Strom versorgt. Das Klärwerk folgt demnächst.

141 Module sind auf zwei Dächern des Wasserwerks in der Pankerstraße montiert. 96 000 Euro kostete die Technik. Nach Angaben von Stadtwerke-Vorstand Dennis Schulz amortisiert sich die Anlage bereits nach acht Jahren.

Von da an sparen die Stadtwerke – und die Kunden, die Trinkwasser von den Stadtwerken beziehen. Dennis Schulz geht davon aus, dass sich der Solarstrom sehr günstig auf die Gebühren auswirkt.

Die Stadtwerke planten bereits Jahre vor dem Ukraine-Krieg den Umstieg auf Sonnenstrom. Die Preissteigerungen in Folge des Krieges unterstreichen, dass das Unternehmen den richtigen Kurs steuert. Beide Photovoltaik-Anlagen zusammen liefern so viel Strom, wie 200 Haushalte verbrauchen.

Klärwerk wird komplett autark beim Strom

Auf dem Gelände des Klärwerks ist bereits eine Photovoltaik-Anlage in gleicher Größenordnung installiert. Es fehlt nur noch die Erlaubnis, sie in Betrieb zu nehmen. Während das Wasserwerk an dunklen Tagen und in der Nacht weiterhin Strom aus dem Netz bezieht, gehen die Stadtwerke beim Klärwerk einen Schritt weiter.

Es wird zukünftig völlig autark betrieben. Tagsüber treibt der Solarstrom die Pumpen an, nachts erledigt das das Blockheizkraftwerk, das bereits 2011 in Betrieb ging. Es wird gespeist aus Faulgasen aus den Abwässern. Dafür wird noch der Gasspeicher von 100 auf 300 Kubikmeter vergrößert.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Thorsten Först: „Vom größten Stromverbraucher der Stadt zum Selbstversorger, das ist schon ein großer Schritt.“

Ein großer Schritt, der aber über Hindernisse führt. Dennis Schulz berichtet von Problemen mit dem Netzbetreiber. Da die Stadtwerke überschüssigen Strom einspeisen, müssen sie eine Genehmigung dafür haben. Und das dauerte fast ein Jahr.

Schulz beklagt, dass der Antrag nur online gestellt werden kann, ohne dass man eine Eingangsbestätigung bekommt. Telefonisch sei nur selten jemand zu erreichen gewesen. Und wenn, war derjenige nicht im Bilde.

Das zweite Problem waren die Firmen, die Solaranlagen installieren. Für das Wasserwerk schrieb Schulz acht Unternehmen an. Nur drei hatten ein Interesse und gaben ein Angebot ab.

