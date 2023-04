﻿Staffelmarathon: Vier Schulen qualifizieren sich für Finale auf Helgoland

Schwentinental. Die Ziellinie hat er fest im Blick, dann setzt er zum Schlusssprint an, läuft auf seinen Lehrer zu und übergibt ihm den „Staffelstab“. Erik Kampmann aus der dritten Klasse der Friedrich-Ebert-Grundschule in Preetz ist der erste Schüler, der beim kreisweiten Staffelmarathon in die Wechselzone kommt und das Band übergibt.

20,35 Minuten hat Erik für die fünf Kilometer lange und hügelige Strecke rund um den Rosensee gebraucht. Jetzt ist sein Lehrer dran, das hohe Tempo weiter zu halten oder den Vorsprung vielleicht sogar noch etwas auszubauen. Schnell schnappt er sich das Band und läuft los.

160 Schüler und Schülerinnen nehmen am kreisweiten Staffelmarathon teil. Es ist der Qualifikationslauf für die Landesmeisterschaften auf Helgoland am 16. und 17. Juni. Pro Team laufen je drei Schülerinnen, drei Schüler, eine Lehrkraft und ein Elternteil.

„Die Reihenfolge ist festgelegt“, erklärt Kerstin Nickstadt, Schulsportbeauftragte im Kreis Plön. Gestartet wird immer zu zweit. Zuerst zwei Jungs, dann ein Lehrer und ein Mädchen, dann ein Elternteil und ein Junge und zum Schluss wird die Staffel an zwei Mädchen übergeben, die den finalen Lauf machen.

Staffelmarathon Kreis Plön: Wechsel klappt nicht immer

Ausgetragen wird der Qualifikationslauf von der Albert-Schweitzer-Schule Schwentinental, die auch die Streckenposten stellt. 40 Schüler und Schülerinnen lotsen die Läufer an den Abbiegungen und passen an der Wechselzone auf, dass keine Passanten oder andere Teilnehmer auf die Strecke gehen und die Läufer behindern.

Denn dort herrscht reger Betrieb. Nach und nach kommen die Läufer in die Wechselzone. Einige leisten sich noch ein Sprintfinale mit ihren Konkurrenten, andere sind schon so kaputt, dass sie sich nur noch irgendwie über die Linie retten.

Die Staffelübergabe klappt dann nicht immer gleich. Ein Band verheddert sich in der Jacke des Schülers und kann nicht sofort übergeben werden. Andere Schüler haben in der Aufregung ganz vergessen, dass sie nicht nur bis zur Linie, sondern bis zu ihrem Teamkollegen laufen müssen, um die Staffel zu übergeben.

Kurz hinter Till Kampmann kommt sein Zwillingsbruder Erik in die Wechselzone. „Eigentlich haben wir uns beim Laufen aneinander orientiert, aber ich bin dann gestürzt“, erzählt der Neunjährige. Es sei aber kein schlimmer Sturz gewesen. Er sei gleich weiter gelaufen.

Schwentinental: Sieger aus Preetz und Probstei

Und auch trotz Sturz lief sein Team der Friedrich-Ebert-Grundschule mit einer Zeit von 3:12:39 Stunden als erste ins Ziel. Im Sommer dürfen sie nach Helgoland fahren.

Den zweiten Platz belegte die Grundschule Lütjenburg mit einer Zeit von 3:18:42. „Wir trainieren regelmäßig für den Staffellauf in einer Lauf-AG“, erzählt Lehrerin Dagmar Stabenow. Einige Schüler und Schülerinnen würden auch zusätzlich privat noch laufen gehen, um für den Marathon zu laufen. Und das Training zahlte sich auch schon in den vergangenen Jahren aus.

Viermal habe die Grundschule bereits den Lauf in Helgoland gewonnen, sagt Lehrerin Dagmar Stabenow. Ob sie das nun wieder schaffen? „Das ist schwer zu sagen. Es kommt auf die Stärke der anderen Teams an“, sagt sie und ist dennoch zuversichtlich.

Bei den weiterführenden Schulen qualifizierte sich die Gemeinschaftsschule Probstei mit einer Zeit von 3:07:24, dicht gefolgt vom Gymnasium Plön mit einer Zeit von 3:07:37. „Das ist eine tolle Erfahrung für die Kinder“, sagt Hans Peters, Sportlehrer an der Gemeinschaftsschule Probstei. Doch er weiß: In Helgoland zu gewinnen ist nicht einfach. „Die Strecke dort ist auch sehr hügelig.“