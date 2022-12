﻿Gegenwind fürs angedachte Windrad in Plön

Auf der Grünfläche hinter den Kläranlagen und vor den Bäumen könnte das Windrad in Plön stehen.

Plön. Das Windrad dreht sich noch gar nicht. Gerade wird geprüft, ob es überhaupt gebaut werden könnte. Und doch gibt es schon gewaltigen Gegenwind für das Projekt auf dem Klärwerksgelände in Tweelhörsten am Ortseingang von Plön. Ratsherr Ingo Buth bringt die Probleme zur Sprache.

Offiziell heißt das Windrad Kleinwindenergieanlage, soll inklusive Flügel 42 Meter hoch sein (die Mitte des Rotors liegt bei 32 Metern) und könnte auf dem Klärwerksgelände auf einer Grünfläche zwischen den Nachklärbecken und dem Kleinen Plöner See stehen. Zum Vergleich: Die Windräder auf dem Trenter Berg an der B 76 etwas weiter Richtung Preetz haben eine Nabenhöhe (Mitte des Rotors) von 50 Metern.

Plön: Windrad so hoch wie die Häuser an der Ölmühlenallee

Ingo Buth (parteilos, aber zur SPD-Fraktion gehörend) ist gegen das Windrad. Nicht nur, weil es das Landschaftsbild massiv beeinträchtigen würde. Denn die Höhe entspräche den Hochhäusern an der Ölmühlenallee. Für den Tourismus sei so etwas nicht förderlich.

Das Gebiet des Klärwerks ist an drei Seiten von einem Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH) umgeben. Seeadler fliegen hier oft etwa in Höhe des Rotors, viele Vögel wie Grünfinken und Wacholderdrosseln halten sich im Bereich der Ufervegetation auf und würden auch durch die Rotorblätter gefährdet. Ihm sei erzählt worden, „wer Seeadler-Salami mag, baut dort ein Häcksel-Werk“, erklärte Buth in der jüngsten Sitzung der Ratsversammlung.

Kleingärtner in der Nachbarschaft, Mitarbeiter der Kläranlage, des Projektes „Land in Sicht“, des Kompostplatzes und auch Anwohner (eine Familie wohnt in unmittelbarer Nähe) würden durch das Windrad belastet. Denn Geräusche und Schattenwurf gehen mit solch einer Anlage einher.

Wind strömt nicht ungehindert

Auf der Halbinsel gibt es auch Baumgruppen, in deren Windschatten das Rad zum Teil stünde. Buth erklärt, der Wind ströme nicht ungehindert, es komme zu Turbulenzen. „Ob eine Windkraftanlage unter diesen Bedingungen überhaupt die Leistung erreicht, von der man seitens der Stadtwerke ausgeht, ist zumindest für mich fraglich“, sagt Buth.

Fritz Heydemann vom Nabu bestätigt Buths Bedenken. „Aus Naturschutzsicht ist das Gelände eine höchstproblematisch Ecke für eine Windanlage, aus energetischer Sicht lohnt sie sich nicht“, sagt er. Und erläutert: „Weil wir uns im Seeadlerdichtezentrum befinden, dürften normale Anlagen hier gar nicht mehr errichtet werden.“ Nur kleinere Anlagen seien erlaubt. „Kleine Windanlagen drehen sich aber in der Regel schneller“, so Heydemann – die Gefahr für die Tiere wächst.

Zwei Seeadler-Reviere überschneiden sich

Tatsächlich seien hier gleich zwei Seeadlerpaare unterwegs, ihre Reviere überschneiden sich. Die Vegetation am Klärwerksgelände biete zudem Platz für Kleinvögel und viele Insekten und ist Jagdgebiet von Fledermäusen.

Was sagen die Stadtwerke zu diesen Argumenten? Gerd Weber (Grüne) als Verwaltungsratsvorsitzender hatte in der Ratssitzung vom Beschluss berichtet, dass eine Bauvoranfrage beim Kreis gestellt werden soll. „Wir wollen sehen, ob eine Kleinwindanlage überhaupt genehmigt werden könnte“, erklärte er.

Fakt ist, dass das Klärwerk Strom benötigt. Auf dem Gelände arbeitet bereits ein Blockheizkraftwerk mit dem Biogas aus dem Schlamm im Faulturm, auf der Fahrzeughalle befinden sich Photovoltaik-Module. Andreas Laatsch von den Stadtwerken sagt, dass dennoch Strom dazugekauft werden muss. Die Preise dafür gehen bekanntermaßen durch die Decke. Komme eine Windanlage zur bisherigen eigenen Stromproduktion hinzu, sei es ein „charmanter Energiemix“. Autark werde das Klärwerk jedoch nicht. Weber rechnet aber: „Je mehr Strom selbst produziert wird, desto günstiger wird es.“

Im Wirtschaftsplan der Stadtwerke sind 1,2 Millionen Euro für den Bau einer Windkraftanlage beziffert – oder aber für eine Photovoltaikanlage. Das ist die alternative Planung, die die Stadtwerke in der Schublade liegen haben. Denn, wie Laatsch erläutert, könne man auch die Nachklärbecken mit einer Photovoltaikanlage überdachen. „Woanders wird so etwas bereits gemacht“, berichtet Steven Eisner von den Stadtwerken.

Die Photovoltaik-Freiflächenanlage, die für die andere Straßenseite der B 76 im Gespräch ist, würde Strom nicht für die Abwasserreinigung beschaffen, sondern nur für die geplante Algenanlage, die zum Nahwärme-Konzept fürs Quartier Plön-Südwest gehört.