﻿Stefan Lansberg will Bürgermeister von Schönkirchen werden

Vier Kandidaten treten bei der Bürgermeisterwahl in Schönkirchen am 4. September 2022 an. Wie wohnen sie, was machen sie in ihrer Freizeit, warum wollen sie Bürgermeister werden? Stefan Lansberg, Grünen-Kandidat, setzt auf klimaneutrale Neubauten und hat lieber Gemüse im Garten als Blumen.

Schönkirchen. Stefan Lansberg wohnt in einem roten Holzhaus. Von der Straße aus ist es nicht zu übersehen. Zwischen den verschiedenen Steinbauten sticht es hervor. Es ist ein umweltfreundliches Haus, sagt der 53-Jährige. Geheizt wird mit einer Wärmepumpe. Das war Stefan Lansberg besonders wichtig, als er vor zehn Jahren mit seiner Familie nach Schönkirchen zog.

Der Grünen-Politiker ist einer der vier Kandidaten, die bei der Bürgermeisterwahl am 4. September antreten. Das, was er in der Politik fordert, wolle er auch selbst privat umsetzen. „Eigentlich wollten wir gar kein eigenes Haus bauen, weil wir nicht noch mehr Fläche versiegeln wollten“, erzählt er.

Der gebürtige Rendsburger hatte schon ein Haus in Preetz gefunden, das zu der Familie passte. Der Haken: Ein Mobilfunkmast war in Sichtweite. Die Familie entschied sich gegen das Haus, fand eine geeignete Fläche in Schönkirchen und baute dann doch selbst – möglichst ökologisch. Ein Holzhaus. „Der Architekt wollte eine Gasheizung einbauen, das wollten wir nicht“, sagt Stefan Lansberg. Er informierte sich selbst, engagierte selbst Handwerker, es wurde eine Wärmepumpe.

Sollte er Bürgermeister von Schönkirchen werden, möchte er auch dort auf möglichst klimaneutrale Neubauten achten und eine große Flächenversiegelung vermeiden. Schönkirchen müsse langsam wachsen. Neubaugebiete sollten in Zukunft eine Mischung aus Ein- und Mehrfamilienhäusern werden, sagt er. Als Bürgermeister möchte er auch eine Photovoltaik-Offensive starten. Die gemeindeeigenen Liegenschaften sollten mit Solar ausgestattet werden. „Schönkirchen muss sich an das Klima anpassen. Die Erde kommt mit dem Klimawandel zurecht, wir Menschen haben die Probleme“, sagt er.

Stefan Lansberg arbeitete bei Meeno Schrader

Das Thema Klima war ihm schon immer wichtig. Wetter habe ihn schon immer interessiert. Als Jugendlicher wollte Stefan Lansberg Meteorologe werden. Nach der Schule begann er das Studium dafür, brach es aber nach wenigen Semestern ab. Zu viel Mathe und Physik. Stefan Lansberg wechselte zu Geologie, arbeitete später aber trotzdem sieben Jahre beim Meteorologen und Fernsehmoderator Meeno Schrader. „Wetter und Klima sind in meiner DNA“, sagt er.

In der Politik engagiert sich Stefan Lansberg noch nicht lange. Seit 2018 ist er in der Gemeindepolitik in Schönkirchen, seit 2020 bei den Grünen Mitglied. Trotzdem möchte er Bürgermeister werden. „Man wächst mit seinen Aufgaben“, sagt er selbstbewusst. Erfahrung mit Verwaltung und Politik habe er bereits als Regionalmanager der Aktivregion gesammelt. Dadurch habe er auch die Region in und um Schönkirchen gut kennengelernt. Aktuell arbeitet er als Büroleiter im Landesamt Landwirtschaft, Umwelt für Ländliche Räume und entscheidet über die Verteilung von Geld an die Aktivregionen im Land.

In Schönkirchen ist er noch nicht sonderlich bekannt. Während des Wahlkampfes konnte er sich bisher kaum in der Öffentlichkeit zeigen. Stefan Lansberg ist zurzeit mit Corona infiziert. Er sei aber auf dem Weg der Besserung. Aktuell zieht er sich in seinen Garten zurück.

Grünen-Kandidat: Lieber Gemüse als Blumen im Garten

Es ist ein klassischer Garten, wie es zu einem Grünen-Politiker passt. Die beiden Kaninchen Felix und Fussel hoppeln in einem eingezäunten Bereich. Ein großes Trampolin für die Kinder steht in der Mitte. Daneben zwei Hochbeete. Kohlrabi, Petersilie, Tomaten – die Familie hat lieber Gemüse als Blumen im Garten, sagt Lansbergs Frau.

Seit 18 Jahren ist Stefan Lansberg mit seiner Frau verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder im Alter von 14 und 17 Jahren. Mit der Familie macht Stefan Lansberg gerne Ausflüge mit dem Fahrrad. Allerdings würden die Kinder mittlerweile eher seltener mitkommen. „Sie sind eben in einem Alter, in dem sie lieber etwas mit ihren Freunden machen“, sagt er und lacht.

Sitzt Stefan Lansberg nicht auf dem Fahrrad, arbeitet er in seiner Freizeit im Garten oder mit Holz. Das Carport vor dem Haus hat er selbst verkleidet, den Sichtschutz zu den Nachbarn selbst gebaut.

Und warum glaubt er, Bürgermeister werden zu können? Bürgermeister müssten gut zuhören können und die Menschen mit in den politischen Prozess mit einbeziehen. Das könne er und wolle er durch regelmäßige Einwohnerfragestunden umsetzen. „Der Bürgermeister ist die Spinne im Netz, bei dem alles zusammen läuft“, sagt er. !