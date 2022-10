﻿Sternekoch Volker Fuhrwerk gibt Tipps für die herbstliche Kürbisküche

Rezept von Volker Fuhrwerk: Spaghetti-Kürbis mit Vogelmiere, Kürbiskernen und Meerrettich

Zutaten für 4 Personen Spaghetti-Kürbis 1 kleiner Spaghetti-Kürbis 1 EL Rapsöl etwas Meersalz und Pfeffer Den Spaghetti-Kürbis halbieren und das Kerngehäuse mit einem Löffel entfernen. Die beiden Hälften mit etwas Meersalz würzen und mit dem Rapsöl leicht bestreichen. Nun mit der Schnittseite auf ein Blech legen und bei 190 Grad im Ofen circa 45 Minuten backen. Danach das Fruchtfleisch mit einer Gabel herauslösen und mit einem Teil des Apfeldressings marinieren. Mit Salz und Pfeffer nochmals abschmecken. Apfeldressing 1 Apfel 1 TL Senf 40 ml Apfelessig 80 ml Rapsöl 40 ml Leindotteröl Salz und Pfeffer, 1 Prise Zucker Den Apfel schälen und in feine Würfel schneiden. Den Senf mit dem Essig verrühren und mit dem Salz, Pfeffer und Zucker leicht würzen. Die Öle hineinrühren. Am Ende die Apfelwürfel zugeben. Karamellisierte Kürbiskerne 100 g Kürbiskerne 15 ml Zucker 15 ml Wasser 10 ml Kürbiskernöl Salz Die Kürbiskerne im Ofen bei 180 Grad fünf Minuten rösten. Währenddessen den Zucker mit dem Wasser in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze karamellisieren lassen. Die Kürbiskerne warm hineingeben, das Kürbiskernöl zugeben und mit Salz leicht würzen. Auf ein Blech geben und auskühlen lassen. Was wird noch benötigt? 1/4 Stange Meerrettich 120 g Vogelmiere (oder Feldsalat) Gewürztagetes Blüten Den Meerrettich schälen und fein hobeln. Die Vogelmiere mit etwas Apfeldressing marinieren. Das Anrichten Den marinierten Spaghetti-Kürbis in die Mitte des Tellers geben. Etwas Meerrettich auf den Kürbis hobeln. Die Vogelmiere nun darauf verteilen. Die Kürbiskerne und die Blüten der Gewürztagetes darüber streuen. Das restliche Apfeldressing außen herum verteilen.