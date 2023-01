﻿Sternsingen in Preetz feste Tradition – 70 Kinder brachten Segen

Dieses Jahr stand das Sternsingen in Preetz unter einem ganz besonderen Stern: Zum letzten Mal organisierte Pastor Christoph Pfeifer die Aktion. Seine Nachfolge tritt Pastorin Yasmin Glatthor an.

Preetz. Goldfarbene Kronen, bunte Gewänder und Sterne glitzerten in der noch weihnachtlich geschmückten Stadtkirche in Preetz. Sie war der Startpunkt der diesjährigen Sternsingeraktion. Zum letzten Mal mit dabei: Pastor Christoph Pfeifer. 15 Jahre lang hat er die Aktion federführend organisiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 65-jährige Pastor geht im Herbst in den Ruhestand. Damit hat er zum letzten Mal das Preetzer Sternsingen mit auf den Weg gebracht. Das besondere in Preetz: die evangelische und die katholische Kirchengemeinde gehen seit 26 Jahren gemeinsam los.

Während es den katholischen Kirchen in Ascheberg und Lütjenburg an Sternsingern mangelt und sie deshalb in diesem Jahr den Segen mit der Post verschicken, gehen in Preetz 70 Kinder in 17 Gruppen in rund 1000 Haushalte.

Sternsingen ist gelebte Ökumene

Probleme, Kinder zu gewinnen, habe es nie gegeben, sagte Pastor Christoph Pfeifer. "Wir haben nur durch Corona ein bisschen gelitten." Angefangen hatte das ökumenische Sternsingen vor mehr als zwei Jahrzehnten mit 35 Kindern. "Wir waren schon mal bei fast 90 Kindern", erinnerte sich der Pastor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mia (11, v.li.), Jack (10), Derrik (10) und Jasmin (10) dürfen in die Naschikiste greifen, nachdem Claudia und Lars Kroglowski den Segen erhalten und gespendet haben. © Quelle: Signe Hoppe

Zum Team gehören Simone Czemper und Hermann Dick von der Christus-Erlöser Kirche. Zum ersten Mal dabei war Pastorin Yasmin Glatthor. Die 34-Jährige wird dem Pastor in der Organisation des Sternsingens nachfolgen.

Während Pastorin Glatthor den Aussendegottesdienst gemeinsam mit Simone Czemper leitete, rannte Pastor Pfeifer durch den Mittelgang an den singenden Kindern vorbei und schwang animierend die Arme. Der Gesang wurde gleich lauter.

Großer Zulauf beim Sternsingen

Stillsitzen fällt dem 65-jährigen Pastor schwer. Er kann begeistern. „Das Sternsingen ist hier eine feste Tradition“, erklärte er den großen Zulauf. „Wir müssen nur sagen: Sternsingen. Und sie kommen.“ Der Grund sei die Bindung vieler Kinder durch die Schulen und Kindergärten an die Kirche und durch die Kinderbibelwoche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Und es sei natürlich Pastor Christoph Pfeifer als Person, betonte Pastorin Glathor. „Nein, nein“, winkte dieser bescheiden ab. Sie entgegnete: „Das stimmt schon. Seit über 30 Jahren ist er in der Gemeinde. Alle kennen ihn in den Schulen und Kindergärten und er zieht die Menschen einfach an. Die wissen schon, es geht los, wenn Pastor Pfeifer kommt.“

Vermissen werde er den Gang durch die Schulen, sagt Pfeifer. Wochenlang versuche er Kinder für die Aktion zu gewinnen. Es folgen die Vorbereitung, das Lieder lernen und jede Gruppe braucht einen Caspar, Melchior, Balthasar und einen Sternträger. Und eine erwachsene Begleitung. Eingekleidet werden die kleinen Sternsinger im Fundus der Christus Erlöser Kirche.

Sternsinger bringen Segen In diesem Jahr steht unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ der Kinderschutz im Fokus der Sternsinger-Aktion. Bundesweit ziehen jährlich mehr als 300.000 Sternsinger von Haus zu Haus und sammeln für Kinder in Not. Die Inschrift „20*C+M+B*23 – „Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus“ – gibt es als Aufkleber oder von Hand mit Kreide geschrieben. Der Spruch soll den Segen Gottes auf das Haus und seine Bewohner herabrufen und sie vor Unglück schützen.

„Menschen besuchen, singen, den Segen sprechen und fröhlich von Haus zu Haus ziehen, darauf freuen sich die Kinder schon“, weiß Pfeifer. Pastorin Yasmin Glathor: „Das sind schon große Fußstapfen, in die ich nächsten Jahr trete. Ich freue mich darauf, das weiterführen zu können.“ Ob im gleichen Maße, das könne sie noch nicht sagen. Denn durch die Reduzierung der Pfarrstellen komme auf den einzelnen Pastor mehr Arbeit zu.