Steven Schaumann ist neuer Bürgermeister der Gemeinde Höhndorf

Höhndorf. Steven Schaumann heißt der neue Bürgermeister der Gemeinde Höhndorf-Gödersdorf. Er läutet quasi einen Generationswechsel in der Ortspolitik ein und ist mit 29 Jahren der jüngste Bürgermeister im Amt Probstei. Seit 2019 lebt er mit seiner Familie in der Probstei. Sein Arbeitgeber ist die Bundeswehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als er der Liebe wegen nach Höhndorf gezogen war, hatte ihn vor allem der starke Zusammenhalt in der Gemeinde und innerhalb der Dorfgemeinschaft beeindruckt, berichtete Schaumann. Das habe ihn auch bewogen, sich in seinem neuen Umfeld selbst einzubringen, zu engagieren und so habe er sich für die Mitarbeit innerhalb der Gemeindevertretung entschieden. Erleichtert habe ihm das sein Vorgänger Helmut Wichelmann, der ihn ein wenig unter seine Fittiche nahm.

Förderung der Gemeinschaft in Höhndorf als Herzenssache

Dass er Ehrenamt und Engagement zu seinem Alltag zählt, zeigte sich schnell. Bereits im vergangenen Jahr hob er den Verein „Spiel- und Sportverein Höhndorf-Gödersdorf“ aus der Taufe, denn das Sportgelände in der Gemeinde biete beste Bedingungen, meinte Schaumann. Er organisierte Bingo-Abende im Dorfgemeinschaftshaus und brachte sich auf vielfältige Weise aktiv die Dorfgemeinschaft ein, bekam positive Rückmeldungen und hatte Spaß daran.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als der damalige amtierende Bürgermeister Helmut Wichelmann ihn schließlich fragte, ob er sich auch seine Nachfolge als Bürgermeister vorstellen könne, habe er zunächst überlegt, ob diese Fußstapfen und die Herausforderung nicht doch ein wenig zu groß sind für so einen Neuling. Doch er habe von der Familie ebenso wie von der Partei „so viel Zuspruch“ erhalten, dass er letztlich zugestimmt habe, berichtete Schaumann.

Wichtigste Aufgabe: Umbau des Feuerwehrgerätehauses

Besonderes Augenmerk will er auf das Projekt des neuen Feuerwehrgerätehauses legen, das seit einigen Jahren in Höhndorf ansteht. „Die Planung ist bereits weit voran geschritten, demnächst steht der erste Spatenstich an“, so Schaumann. Die Umsetzung der Planung ist für ihn zunächst die wichtigste und zugleich richtungsweisende Aufgabe.

Doch eines liege ihm ebenfalls besonders am Herzen. „Ich möchte das kulturelle und gesellschaftliche Miteinander in der Gemeinde weiter fördern“, sagte der neue Bürgermeister. Auf eines ist er besonders stolz: „Wir haben zum Beispiel eine ganz tolle Strohfigur, die nur dank des ehrenamtlichen Einsatzes von Bürgern entstehen konnte.

Lesen Sie auch

Ganz konkret gibt es zudem ein Thema, dem er eine „hohe Priorität einräumt“, wie er sagte. „Wir müssen dringend die zwei vakanten Stellen des kommunalen Bauhofes wieder besetzen. Ich werde schnellstmöglich die Suche nach Personal verstärken“, kündigte Schaumann an.

KN