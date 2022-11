﻿Kalifornien: Darum blicken Gewerbetreibende mit Sorge in die Zukunft

Kalifornien soll schöner werden. Doch auch in diesem Winter wird wieder nichts passieren. Geschäftsleute und Hotelbesitzer in Schönberg blicken mit Sorge in die Zukunft.

Schönberg. Bleibt ein schöneres Kalifornien Zukunftsvision? Die aktuellen Pläne für einen modernen Strandzugang mit Dünenlandschaft, Sitzgelegenheiten und wenig Autoverkehr wurden im Oktober von der Gemeinde Schönberg erneut vertagt. Der Grund: Die Ausschreibungsergebnisse für den ersten Bauabschnitt waren zu teuer. Hoteliers und Geschäftsleute warten derzeit vergeblich auf die ersten Bagger. Der Frust ist groß.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eigentlich hätten sie jetzt schon anrollen sollen. Die großen Maschinen, die in der Straße Verwellengrund, die direkt auf den Strand zuführt, Platz für ein schöneres Kalifornien schaffen sollten. Thorsten Meyer, Inhaber vom Hotel Strandräuber in Kalifornien, ist enttäuscht. „Das ist absolut frustrierend. Seit Jahren warten wir, dass hier endlich optisch etwas gemacht wird“, sagt er. Zusammen mit seiner Frau Kim-Sarah hat er vor fünf Jahren das Hotel mit 65 Betten direkt hinter dem Deich übernommen.

Neugestaltung in Kalifornien: Thorsten Meyer muss seine Hotelgäste immer wieder vertrösten

Solange schon muss er auch viele seiner rund 9000 Gäste, die er im Jahr hat, vertrösten. „Wir werden immer wieder gefragt, wann hier vor unserem Hotel mal etwas passiert“, erzählt Thorsten Meyer. Ob Mülleimer, Lampen, Sitzbänke oder Toilettenhäuschen – vieles entlang der Promenade in Kalifornien sei in die Jahre gekommen und nicht mehr schön. Das Ehepaar Meyer bangt um seine Zukunft. „Zwei Pensionen haben schon dicht gemacht, das Hotel Seestern auch.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Wir möchten, dass endlich etwas passiert." Thorsten Meyer, Inhaber des Hotels Strandräuber in Kalifornien © Quelle: Nadine Schättler

Aktuell gibt es mit dem benachbarten Beach Hotel California nur noch zwei Hotels in Kalifornien. Ein Großprojekt ist in Planung. „Wir müssen alle besser miteinander reden“, meint Thorsten Meyer. Als Vorsitzender des Vereins Brahoka, in dem sich Gewerbetreibende aus Brasilien, Holm und Kalifornien für ihre Ortsteile stark machen, weiß er, dass nicht alleine da steht. Auch andere Geschäftsleute hoffen auf positive Veränderungen. „Unsere Infrastruktur muss sich weiterentwickeln.“ Sonst, so fürchtet Thorsten Meyer, bleiben bald auch die letzten Gäste weg.

Eigentümer werfen der Gemeinde Schönberg mangelnde Kommunikation vor

Dass die geplante Neugestaltung in Kalifornien teurer wird und sich verzögert, ist nach Meinung einiger Anrainer auch der schlechten Kommunikation von Seiten der Gemeinde geschuldet. Wiebke Stoltenberg, deren Eltern der große Parkplatz am Verwellengrund im Planungsbereich gehört, war entsetzt, als sie im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung im Oktober 2020 das erste Mal von den konkreten Vorhaben der Gemeinde hörte. „Wir wurden als Eigentümer nie gefragt.“ Die anschließende Kritik von mehreren Beteiligten musste in den Planungen berücksichtigt werden. Das kostete Zeit.

Die Promenade in Kalifornien ist in die Jahre gekommen. Nach Meinung der Hoteliers muss dringend etwas getan werden. © Quelle: Nadine Schättler

„Wenn man die Leute besser mitnimmt, könnte man rechtzeitig entschärfen“, ist sich Thorsten Meyer sicher. Er wünscht sich, dass Hoteliers und Geschäftsleute zukünftig in der Gemeindevertretung mehr Gehör finden und ihre Hoffnung auf eine positive Veränderung in Kalifornien nicht vergebens ist. Als Vorsitzender des Brahoka-Vereins würde er sich auch bereit erklären, in einem Arbeitskreis mit der Kommunalpolitik zusammenzuarbeiten. „Wir wollen endlich, dass etwas passiert.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Schönbergs Bürgermeister Peter Kokocinski versichert auf KN-Nachfrage, dass die Neugestaltung des Strandzugangs in Kalifornien weiterhin hohe Priorität hat. „Es gibt keinerlei Informationen, die die Umsetzung des Projekts in Frage stellen“, sagt er. Insgesamt sechs Millionen Euro soll das Vorhaben aktuell kosten. Wie sich die derzeitige Kostensteigerung auf die Fördermittelzusage des Landes auswirke, sei gerade in Klärung, so Kokocinski. Dauer ungewiss. „Das liegt nicht in der Hand der Gemeinde.“