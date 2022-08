﻿Strandbahn: Darum verzögert sich Hein Schönberg erneut

Schon lange ist Hein Schönberg in der Planung, doch immer wieder verzögert sich der Startschuss. Jetzt wieder: 2024 wird die Bahn noch nicht kommen. Grund ist der fehlende Planfeststellungsbeschluss. Wann Hein Schönberg stattdessen kommen könnte und warum es hakt, lesen Sie hier.

Noch ist in Kiel-Oppendorf Endstation. Wann Hein Schönberg bis nach Schönberg fährt, ist unklar.

Schönkirchen. Auch wenn es nie definitiv gesagt wurde, war es doch immer im Gespräch: Hein Schönberg soll 2024 kommen. Jetzt ist klar: Das wird nichts. Es gibt immer noch keinen Planfeststellungsbeschluss.

Hein Schönberg soll den Schönberger Strand mit Kiel verbinden und damit unter anderem Schönkirchen und die Probstei besser anbinden. Haltepunkte soll es in Schönkirchen, Probsteierhagen, Passade, Fiefbergen, Schönberg und am Schönberger Strand geben. Alle Haltepunkte sollen laut AKN barrierefrei zugänglich sowie mit einem Witterungsschutz für Wartende und Sitzgelegenheiten ausgestattet werden.

Seit einigen Jahren ist die Reaktivierung immer wieder im Gespräch. Das Projekt wurde 2002 in den ersten Landesweiten Nahverkehrsplan aufgenommen. Nach einigen Schwierigkeiten wurde 2016 grünes Licht erteilt. Hein Schönberg sollte 2020 wieder fahren. Daraus wurde nichts. Die Reaktivierung verschiebt sich seitdem immer wieder.

Als 2020 verstrich, hieß es 2022, spätestens 2023. Auch daraus wurde nichts. Das Verkehrsministerium hatte einräumen müssen, dass das zuständige unabhängige Amt für Planfeststellung Verkehr (APV) mit den Unterlagen zu Hein Schönberg nicht so recht vorankommt. Es hätte alle Hände voll zu tun mit zentraleren Bahnprojekten, hieß es damals. Vor 2024 würde Hein Schönberg nicht fahren.

Hein Schönberg: APV will Verfahren schnell vorantreiben

2024 ist nun auch wieder Makulatur. Jetzt heißt es seitens der AKN: Die Reaktivierung der Strecke werde nicht vor Ende 2025 abgeschlossen werden können. Aktuell würden die AKN und verschiedene Gutachter an der Anpassung beziehungsweise der Aktualisierung der Planfeststellungsunterlagen arbeiten. „Die AKN geht momentan davon aus, dass die überarbeitete Planfeststellungsunterlage Ende September, Anfang Oktober 2022 an das Amt für Planfeststellung übergeben wird“, erklärt der Sprecher.

Ministeriumssprecher Harald Haase verspricht, dass die APV bemüht sei, das Planfeststellungsverfahren nach durchgeführter Anhörung schnellstmöglich voranzutreiben und abzuschließen. Auf ein Datum will er sich nicht festlegen. „Aufgrund des aktuellen Verfahrensstands und der im weiteren Verlauf des Verfahrens noch vorhandenen Variablen und Unbekannten ist die Angabe eines konkreten Zeitplans leider noch nicht seriös möglich.“

Wie es dann weitergeht, hänge davon ab, zu welchem Zeitpunkt der Beschluss für das noch nicht begonnene Planfeststellungsverfahren des zweiten Abschnitts von Oppendorf zum Schönberger Strand rechtskräftig wird und wann Firmen für die Umsetzung gefunden werden können, so der AKN-Sprecher. Für den Bau von Bahnsteigen, Bahnübergängen und Linienverbesserungen müsse mit einem Zeitraum von 21 Monaten geplant werden. Hinzu komme eine etwa halbjährige Vorbereitungsphase.

Schönkirchen: Mit Hein Schönberg Ostring vermeiden

Gerd Radisch, Bürgermeister in Schönkirchen, will weiterhin Druck machen, damit Hein Schönberg so schnell wie möglich kommt. Für die Gemeinde sei das wichtig. Zum einen soll Schönkirchen dadurch besser angebunden werden, zum anderen sollen die Ein- und Auspendler kürzere Wege haben und den Ostring meiden können, erklärt Radisch.

Immerhin: Seit 2017 pendelt bereits ein regelmäßiger Zug zwischen dem Kieler Hauptbahnhof und Oppendorf, das an die Gemeinde Schönkirchen angrenzt.

Unabhängig vom Planfeststellungsbeschluss sind Teile der Strecke im vergangenen Winter und Frühjahr schon instand gesetzt worden. Erneuert wurden unter anderem die Schienen, Schwellen und der Schotter. „Der Umbau, für den die Planfeststellung notwendig ist, steht noch aus“, erklärt die Sprecherin der Nah.SH. Dazu gehörten beispielsweise der Umbau der Bahnübergänge und der Bau der Stationen.