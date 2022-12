﻿Viele Gebühren steigen in Plön zum Jahreswechsel an

Plön. Wasser, Abwasser, Straßenreinigung – in Plön werden sich im kommenden Jahr einige Preise ändern. Gebühren sind neu kalkuliert worden. Die Ratsversammlung stimmte fast schon im Akkord über mehrere Gebührensatzungen ab.

Durch den Wegfall des Abwassers der Gemeinden Bosau und Bösdorf, aber auch wegen der allgemeinen Energiekrise – die Preise für Energie aber auch Chemikalien sind angestiegen – mussten die Gebühren für Schmutz- und Regenwasser neu kalkuliert werden. Im Schmutzwasserbereich ergibt sich, so erläuterte Gerd Weber (Grüne), Vorsitzender des Verwaltungsrates der Stadtwerke, eine Preiserhöhung von 3,27 auf 3,38 Euro pro Kubikmeter.

Nur die Regenwassergebühren sinken in Plön leicht

Im Regenwasserbereich wäre eigentlich auch eine Gebührenerhöhung nötig. Aber aus den vorangegangenen Jahren gibt es noch ein Guthaben, von dem die Gebührenzahler jetzt profitieren werden. Für zwei Jahre wird die Regenwassergebühr von 80 auf 76 Cent gesenkt.

Bei der Wasserversorgung in Plön geht es aber wieder etwas nach oben – pro Kubikmeter werden ab kommendem Jahr 1,79 Euro fällig, in den Vorjahren waren es 1,69 Euro.

Nichts mit dem Wechsel des Baubetriebshofes von den Stadtwerken zur Stadtverwaltung Plön zu tun hat die Anhebung der Straßenreinigungsgebühren, wie Bastian Landschof (SPD) erläuterte. Schon im Hauptausschuss, dessen Vorsitzender er ist, hatten die Kommunalpolitiker die Gebühren für die Straßenreinigung diskutiert.

Energie-, Lohn- und Leasingkosten sind einige Gründe für die Gebührenanhebung

Auch hier liegen vielmehr die Gründe bei den Energie- und Treibstoffkosten, Reparaturen, Wartung und gestiegenen Leasingkosten der Fahrzeuge, Lohnkosten, aber auch bei Unterschüssen vergangener Jahre, die jetzt gedeckt werden müssen.

Differenziert wird bei der Straßenreinigung: Bei der Reinigung einmal pro Woche sind ab 1. Januar jährlich 3,86 Euro pro Meter zu zahlen. Das ist eine Steigerung um 51 Cent. Bei fünfmaliger Reinigung pro Woche sind zukünftig 19,73 Euro pro Meter zu zahlen, macht 2,85 Euro mehr.

Die Stadt reinigt öffentliche Straßen, Wege und Plätze innerhalb der Ortslage einschließlich des Marktes – wobei die Gehwege von den Grundstückseigentümern zu reinigen sind. Zur Reinigung gehört grundsätzlich auch der Winterdienst.

Wie ein Vertreter der Firma Treukom, die die Gebührenkalkulation für die Stadt übernommen hat, berichtete, liegt Plön mit 3,86 Euro pro Meter im Mittelfeld. Pinneberg erhebe 4,78 Euro, Ratzeburg 4,52 Euro, Eutin hingegen nur 1,65 Euro. „Wie die Günstigeren das kalkulieren, wissen wir nicht“, sagte er.

In Plön sind im kommenden Jahr 57.100 Frontmeter für die einmal wöchentliche und 1500 Meter für die fünfmal wöchentliche Reinigung zu berücksichtigen. Wird die Straßenreinigung der Stadt länger als an 30 aufeinanderfolgenden Tagen völlig unterbrochen, so kann die Gebühr auf Antrag gemindert werden. Kein Anspruch auf Minderung bestehe aber bei höherer Gewalt, außergewöhnlichen Witterungseinflüssen wie beispielsweise Hochwasser, Sturm sowie Betriebsstörungen, behördlichen Verfügungen, Straßenbauarbeiten oder dergleichen. Vorsichtshalber entschieden sich die Kommunalpolitiker auf Anregung von Jörg Schröder (Linke), „unvermeidliche Krankenausfälle“ in diese Liste mit aufzunehmen.

Dass bei Ausfällen der Straßenreinigung bis zu 30 Tagen also weiter Gebühren bezahlt werden müssen, gefiel Ratsherr Carsten Gampert (FWG) gar nicht. Er stimmte gegen die neue Gebührensatzung.