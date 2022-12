﻿Rolf Aulitzky kehrt dem Laboer Herrenkochklub nach 33 Jahren den Rücken

Laboe. Es ist 34 Jahre her, dass sich der 1. Laboer Herrenkochklub als lockerer Zusammenschluss einiger Gleichgesinnter gründete. Seit 33 Jahren steht Rolf Aulitzky aus Laboe mit am Herd, seit 27 Jahren hat er die Chefkochmütze im Kochklub auf. Der hatte bisher für die Gemeinde eine besondere Bedeutung, doch die wird sich nun ändern. Denn der in der Öffentlichkeit als Motor wahrgenommene Rolf Aulitzky kehrt dem Verbund den Rücken. Gleichwohl soll es weiter gehen, kündigte Friedemann Noffke an. Der ehemalige Laboer Pastor – und ebenfalls Hobbykoch der ersten Stunde – übernimmt die kommissarische Leitung des Kochklubs.

„Wir wollen auch weiterhin für die Gemeinde das leisten, was in unserer Kraft steht“, so Noffke auf Nachfrage. Doch bei Großveranstaltungen, Neujahrsempfängen oder ähnlichem werde der Kochklub nicht mehr zum Einsatz kommen, erklärte Noffke. Grund: Aulitzky, der parallel zum Kochklub einen Catering-Service mit seiner Feldküche betreibt, die in den vergangenen drei Jahrzehnten auch für den Kochklub zum Einsatz kam, macht nicht mehr mit. Er trat nicht nur als Vorsitzender zurück, sondern auch aus dem Klub aus.

Herrenkochklub seit über 30 Jahren eine feste Größe in Laboe

Seit 34 Jahren kochen sieben bis acht Männer einmal im Monat gemeinsam – so richtig mit Menüfolge und Stil. Zudem zeigen sie sich in der Öffentlichkeit und stehen der Gemeinde Laboe mit ihren Künsten gern zu Diensten. Der Grund: Sie hatten bei ihrer Gründung in den Statuten verankert, dass ein Beitrag an die Gemeinde geleistet werden sollte.

Ein Zeichen des guten Miteinanders war dann auch die Schaffung der neuen Schulküche, die nach dem Schulneubau möglich wurde. Aulitzky als Elektromeister übernahm den Hauptteil der Eigenleistung, verlegte rund 400 Meter Kabel in der modernen Hightech-Küche, die auch der Schule und der Volkshochschule (VHS) zur Verfügung steht. Dafür rechnete die Gemeinde dem Kochklub rund 11 000 Euro an und schloss einen Vertrag über 15 Jahre, mit dem der Klub die Küche kostenfrei nutzen kann.

Bereits vor drei Jahren wollte Aulitzky den Vorsitz abgeben, aus Zeitgründen, wie er sagte. Doch es fand sich kein Nachfolger. Nun wiederholte er seinen Rücktrittswunsch und als sich erneut keiner bereitfand, die Chef-Kochmütze aufzusetzen, erklärte er seinen Austritt. Allerdings nicht ohne zuvor Anspruch auf einen finanziellen Ausgleich zu erheben, denn er reklamierte die Hälfte der eingebrachten Leistungen für sich. Wohl wissend, dass die Statuten eine finanzielle Entschädigung bei Austritt ausdrücklich ausschließen.

Demzufolge gingen wiederum die anderen Kochbrüder auf die Palme und blieben dem letzten Kochabend Aulitzkys fern, um ihm gehörig die Suppe zu versalzen.

Aulitzky hat neue Pläne: Er will einen Kochkursus über die Volkshochschule anbieten

Doch es soll auch ohne ihn weiter gehen. Noffke betonte ausdrücklich, alle Mitglieder erkennen die Leistung ihres bisherigen Vorsitzenden uneingeschränkt an. Aber es gehe den verbliebenen fünf Hobbyköchen vor allem um ein freundliches Umgehen und „nette Kochabende“, so der ehemalige Pastor. „Wir wollen aber auch weiterhin für die Gemeinde etwas tun. Zum Beispiel das Kochen mit den Schülern im Rahmen des Ferienpasses“, versprach Noffke. Aulitzky hat derweil andere Pläne. „Ich biete einen Kochkursus über die Volkshochschule an unter dem Motto: „Kochen für Sie und Ihn, gern auch für Paare“.