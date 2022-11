Heikendorf und Mönkeberg: Autoreifen und Bushaltestellen zerstört

In Heikendorf und Mönkeberg haben Unbekannte am Wochenende mehrere Autoreifen und Bushaltestellen beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise, wenn jemand etwas Auffälliges beobachtet hat. In Mönkeberg ist es in der vergangenen Zeit wieder vermehrt zu Vandalismus gekommen.