﻿Streit um Baustopp im Schulredder: Gemeinde Heikendorf beauftragt Gutachten

Heikendorf. Die einen jubeln, die anderen müssen jetzt schnell handeln: In dem Streit um ein neues Wohngebiet am Schulredder in Heikendorf erhöht sich aktuell der Druck auf die Gemeinde und den Investor. Schuld ist ein Gerichtsbeschluss, der Auswirkungen auf den geplanten Bau von acht Mehrfamilienhäusern und drei Tiefgaragen hat. Um das Gesamtprojekt nicht weiter in Gefahr zu bringen, will die Gemeinde die Pläne für das Baugebiet jetzt zügig nachbessern.

Ein Abwägungsfehler der Gemeinde Heikendorf bringt die Pläne für das Wohngebiet am Schulredder ins Schlingern. Das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht hatte Anwohner Jan Sandmann recht gegeben, der die fehlende Berücksichtigung von Verkehrslärm im Zuge des Verfahrens beklagte, und die Wirksamkeit der Bebauungspläne angezweifelt. Für die vom Kreis Plön erteilten Baugenehmigungen wurde eine aufschiebende Wirkung angeordnet.

Nach dem Gerichtsbeschluss liegt es jetzt im Ermessen des Kreises Plön, ob ein Baustopp für die geplanten Häuser konkret angeordnet werden soll. „Dem Antragsgegner muss die Möglichkeit eingeräumt werden, die neue Sachlage zu prüfen und im Rahmen der gebotenen Ermessensentscheidung alle Gesichtspunkte gegeneinander abzuwägen“, heißt es vom Gericht.

Schulredder-Streit: Gemeinde Heikendorf gibt umgehend ein Verkehrsgutachten in Auftrag

Um die Kuh vom Eis zu bekommen, haben sich der Kreis Plön und die Gemeinde Heikendorf – vertreten durch Amtsdirektorin Juliane Bohrer – nach Angaben von Bürgermeister Tade Peetz in dieser Woche unverzüglich zu einer Krisensitzung getroffen. „Unser Ziel ist es, möglichst kurzfristig die Nachlässigkeit im Bebauungsplan zu heilen“, erklärte Tade Peetz gegenüber den Kieler Nachrichten.

Die Gemeinde habe daher umgehend ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben, das die zu erwartende Lärmbelastung an dem Grundstück des Anwohners untersuchen soll. Je nachdem, wie das Ergebnis ausfalle, könnten konkrete Schallschutzmaßnahmen notwendig werden, so Peetz, etwa durch den Bau einer Schallschutzmauer. „Auf diesem Wege werden wir kurzfristig einen rechtskräftigen Bebauungsplan erhalten.“

Denn: Das Verfahren muss nicht komplett neu aufgerollt werden. Laut Gericht besteht die Möglichkeit, „den Bebauungsplan durch ein ergänzendes Verfahren zur Behebung von Fehlern auch rückwirkend in Kraft zu setzen“. „Wir hoffen, dass jetzt alles zügig geht“, erklärt Bürgermeister Tade Peetz. Parallel habe die Gemeinde eine Beschwerde vor Gericht eingereicht.

Investor fürchtet keinen Baustopp für das Wohngebiet

Investor Bernd Hoffmeister von der Kieler Stadthaus GmbH erklärt gegenüber den Kieler Nachrichten, dass er dem Kreis Plön zugesagt habe, mit dem Hochbau vorerst nicht anzufangen. „Dann kann der Kreis immer noch überlegen, wie sein Ermessen aussieht und ob er einschreiten möchte.“ Hoffmeister geht davon aus, dass die Auswertung des Gutachtens bereits kommende Woche vorliegt und der Bebauungsplan schnell geheilt werden kann. „Das wird einigen die Augen öffnen.“

Nach Einschätzung von Rechtsanwalt Daniel Mehrer aus Potsdam, der Anwohner Jan Sandmann vor Gericht vertritt, sei es damit nicht so einfach getan. „Der Bauherr müsste zunächst die gerichtliche Aufhebung der nun ergangenen Entscheidung beantragen, um wieder bauen zu dürfen“, meint Mehrer. Andernfalls drohe ihm ein Einschreiten vom Kreis Plön, so der Anwalt. Dies könne bis hin zur Versiegelung der Baustelle gehen.

Der Kreis Plön informiert, dass er „unter Berücksichtigung des sich zurzeit täglich ändernden Sachverhalts“ prüfe, ob und inwieweit ein Baustopp angeordnet werden muss. Falls die Beschwerde der Gemeinde Heikendorf durch das Oberverwaltungsgericht zurückgewiesen würde und auch das angekündigte Heilungsverfahren keinen Erfolg hätte, könnte nach Ansicht des Kreises Plön der Kieler Stadthaus GmbH als Bauherrin ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden entstehen, sollten sämtliche Bauarbeiten fortgesetzt werden. Insgesamt investiert Kieler Stadthaus nach eigenen Angaben 39 Millionen Euro für das Projekt.

„Es ist der Bauherrin daher im eigenen Interesse dringend anzuraten, weitere Bauarbeiten zumindest so lange ruhen zu lassen, bis in dem von der Gemeinde angekündigten Heilungsverfahren eine ausreichend sichere andere Bewertungsgrundlage geschaffen worden ist.“