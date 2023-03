﻿Streit um zweite Drehleiter in Schwentinental

Nach einem Schreiben des Kreises Plön an die Stadt Schwentinental entfachte der Streit um die zweite Drehleiter erneut. Der Kreis hält deren Anschaffung für nicht erforderlich. Die Drehleiter ist allerdings bereits bestellt. Warum mischte sich der Kreis ein?

Schwentinental. Obwohl die Entscheidung eigentlich schon lange getroffen ist, erregt das Thema Drehleiter in Schwentinental nach wie vor die Gemüter. Im vergangenen Jahr hatte die Stadtvertretung nach langen Diskussionen beschlossen, zwei gebrauchte Drehleitern zu kaufen – eine für die Wache in Klausdorf und eine für die in Raisdorf. Doch ein Schreiben des Kreises Plön im Februar entfachte den Streit um die zweite Drehleiter erneut.