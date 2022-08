﻿Strohfiguren im KN-Wettbewerb: Serienstar Alf siegt in Stakendorf

Alf ist die schönste Strohfigur in der ganzen Probstei. Das finden zumindest unsere KN-Leser und gaben dem ehemaligen TV-Star, der in Stakendorf entspannt auf einem Sofa sitzt, die meisten Stimmen beim Online-Voting. So hat das Gewinner-Team reagiert.

