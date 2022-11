﻿Stromausfall: Weihnachtsmarkt in Lütjenburg muss vorzeitig schließen

An der Ostseeküste im Bereich Lütjenburg (Kreis Plön) ist es erneut zu einem großen Stromausfall gekommen. Betroffen waren die Orte Lütjenburg, Hohenfelde, Schwartbuck und Panker. Diese Konsequenzen zieht der Stromversorger HanseWerk aus der zweiten Störung innerhalb nur einer Woche.

Lütjenburg/Hohenfelde. Erneut haben zwei Stromausfälle in der Region Lütjenburg Hunderte Haushalte für Stunden lahmgelegt. Am Sonntag gingen in den Gemeinden Hohenfelde, Schwartbuck, Panker und in Teilen Lütjenburgs die Lichter aus. Betroffen waren rund 900 Haushalte.