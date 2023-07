﻿Sturmtief „Poly“: So bereiten sich die Feuerwehren im Kreis Plön vor

Der Preetzer Wehrführer Manfred Wenselowski, Amtswehrführer Matthias Slamanig und Hinrich Kay (von links) von der Freiwilligen Feuerwehr Rethwisch geben in der Abschnittsführungsstelle die Einsätze an die 20 Wehren in Preetz und Amt Preetz-Land weiter.

© Quelle: Silke Rönnau