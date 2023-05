﻿Sucharit Bhakdi steht heute wegen Volksverhetzung vor dem Amtsgericht Plön

Plön. Angeklagt vor dem Amtsgericht Plön ist Sucharit Bhakdi, der in Martensrade (Kreis Plön) lebt, weil er in zwei Fällen antisemitisch gehetzt haben soll:

Erstens: Der Professor hatte im April 2021 in einem Video gegen die Impfpraxis in Israel gewettert und behauptet, das Volk der Juden habe sein Land in etwas Schlimmeres als Nazi-Deutschland verwandelt. Nach Einschätzung der Anklagebehörde stachelte der Mediziner Bhakdi damit „zum Hass auch gegenüber in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden auf und machte diese als religiöse Gruppe böswillig verächtlich“.

Ob Bhakdi sich mit dieser Äußerung wirklich strafbar gemacht hat, ist unter Juristen umstritten. So hatte die Leiterin der Staatsanwaltschaft Kiel, Birgit Heß, die Ermittlungen wegen des Videos eingestellt. Nach Protesten hatte die Generalstaatsanwaltschaft den Fall an sich gezogen und Anklage erhoben.

Zweitens: Bhakdi soll als Basis-Politiker auf einer Wahlkampfveranstaltung im September 2021 in Kiel eine Rede gehalten haben, in der er mit Blick auf die Zulassung von Covid-19-Impfstoffen von einem zweiten Holocaust sprach. Dadurch sei das Schicksal von Jüdinnen und Juden unter der Herrschaft der Nationalsozialisten verharmlost worden, heißt es in der Anklage.

Im Vorfeld des Verfahrens hatte Prof. Bhakdi seine Unschuld beteuert. Er fühlte sich missverstanden und bestritt jede Form der Volksverhetzung. Dem Professor, der von seinen Anhängern als „Freiheitskämpfer“ verehrt wird, droht im schlimmsten Fall eine mehrjährige Haftstrafe.

Prozess gegen Sucharit Bhakdi in Plön: Anwälte aus der Querdenker-Szene sind Verteidiger

Juristen gehen allerdings davon aus, dass der nicht einschlägig vorbestrafte Professor im Fall eines Schuldspruchs mit einer Geld- oder Bewährungsstrafe davonkommt und gegebenenfalls in Berufung geht. Angesetzt ist zunächst ein Verhandlungstag. Ob das ausreicht, ist unklar. Bhakdi wird von mehreren Anwälten aus der Querdenker-Szene verteidigt.

Corona-Leugner, Impfgegner und Rechtsextremisten hatten im Vorweg zu einer Solidaritätsaktion aufgerufen.

KN