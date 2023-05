﻿Prozess gegen Sucharit Bhakdi vor dem Amtsgericht Plön: Staatsanwaltschaft fordert Geldstrafe

Nach der Kommunalwahl

Die Wahl der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den Landgemeinden im Amt Lütjenburg steht an. Eine Reihe von Amtsinhabern wie Volker Schütte-Felsche (Tröndel) verabschiedet sich in den Ruhestand. Überraschend kommt es in zwei Gemeinden aber zu einem unfreiwilligen Wechsel.