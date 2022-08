Wenn ein Mensch in Not ist, sind sie da – die ehrenamtlichen Retter. Feuerwehr, DLRG, Rettungskräfte des ASB und der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger präsentierten sich in Schönberg.

Schönberg. Es brennt, ein Mensch droht zu ertrinken, ein Segler hat sich überschätzt und gerät auf der Ostsee in Not, ein Unfall im Straßenverkehr – Fälle, in denen die Rettungskräfte gefragt sind. Sie stellen ihr Können überwiegend ehrenamtlich mit viel Engagement und Einsatzbereitschaft in den Dienst der Gemeinschaft. Wie sich die Rettungskräfte zu Land, zu Wasser und in der Luft ergänzen, wie sie Hand in Hand für die Sicherheit von Mensch und Gut arbeiten, zeigten die Jugendgruppen von Feuerwehr, ASB und DLRG eindrucksvoll am „Tag der Retter“ am Schönberger Strand.

Ein Schlauchboot ist in Not, die beiden Bootsfahrer haben sich überschätzt, einer ist über Bord gegangen und droht abzutreiben. Soweit eines der Übungsszenarien. Die DLRG schickt ihr Schlauchboot aufs Wasser, der ASB alarmiert seine Drohnengruppe, die mit dem Fluggerät erstmals im Einsatz ist und zeigt, wie modernste Technik den Einsatz erleichtern kann.