﻿Tag des offenen Hofes in Futterkamp lockte mehr als 10 000 Besucher

Blekendorf. Ferkel in modernen Aufzuchtboxen, Milchkühe an Futterautomaten, Schafe treibende Hütehunde und alles rund um Pflanzenschutz: Landwirtschaft zeigen, wie sie wirklich ist – darum ging es am Sonntag beim Tag des offenen Hofes in Futterkamp. Mehr als 10 000 Besucher erkundeten das Lehr- und Versuchszentrum (LVZ) der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein in Blekendorf. An über 90 Stationen ging es nicht nur um Tierwohl und Energiegewinnung, es konnte um die Wette gemolken werden, mit dem Trecker ging es aufs Feld, und mit einer VR-Brille war ein virtueller Stallrundgang in 4D möglich.

Eröffnet wurde der Tag des offenen Hofes durch die Präsidentin der Landwirtschaftskammer, Ute Volquardsen. Die Versorgungssicherheit stehe wieder im Fokus, manchmal mit emotionalen Diskussionen, so Volquardsen in ihrer Rede.

„Eines unserer Ziele ist es, diese Diskussion zu versachlichen und zusammen mit Wissenschaftlern und Praktikern eine faktengebundene Information für Verbraucher und Landwirt bereitzustellen.“ Gemeinsam mit Landwirtschaftsminister Werner Schwarz ließ sich Volquardsen von LVZ-Leiter Claus-Peter Boyens über das Gelände führen.

Einblick in moderne Landwirtschaft

Lara (9) und Lena (6) drückten ihre Gesichter an den Scheiben der Schweineställe platt. „Ich habe 13 Schweine in einer Box gezählt“, sagte Lara. Vier Boxen stehen in einem Raum. Die Schweine dösen auf den Spaltenböden vor sich hin. Während Lena alle nur „süß“ findet, sagte Lara: „Es wäre schöner, wenn die draußen wären.“

Darum geht es am Tag des offenen Hofes: Die Großveranstaltung gibt einen Einblick in die moderne Landwirtschaft. Aus der Zeit gefallen scheint da Schäferin Patricia Sachau. Ihre Hunde arbeiteten in Herden von 400 bis 1500 Schafen, erzählte sie den Zuschauern, während ihr Bordercollie eine kleine Herde von fünf Schafen von links nach rechts trieb.

Frank Stegelmann aus Mönkeberg stand mit den Enkeln Mats und Raffael am offenen Kuhstall. Hier haben die Tiere freie Platzwahl und Tageslicht. Die Jungkühe steckten ihre Köpfe durch die Gitter und fraßen Silage. Mats und Raffael schoben ihnen das Futter zu. Es sei schön, dass die Kinder die Tiere mal live sehen könnten, so Stegelmann.

Experten erklären, Besucher fachsimpeln

„Die haben das hier nicht schlecht“, bemerkte Horst Kohnke. Der Senior und ehemalige Landwirt fachsimpelte mit einem Freund. Früher hätten sie sich im Anbindestall aufgewärmt, so dicht standen die Tiere. „Heute können die Tiere sich bewegen und hinlegen.“

Im Liegeboxenlaufstall werden 300 Kühe gehalten. Bei Fütterungsversuchen messen Futterwiegetröge, wie viel und wie oft die einzelne Kuh frisst, erklärte Dr. Louise Prokop. Kollegin Manja Landschreiber stand an einer kompliziert aussehenden Maschine. „Das ist die Parzellenspritztechnik, mit der beispielsweise Fungizide oder Insektizide auf die Versuchsparzellen gespritzt werden“, erklärte die Referentin für Pflanzenschutz.

Sie zeigte Rapspflanzen, in die der Glanzkäfer Fraßlöcher in die Knospen gefressen hat. Am Boden stand Wintergerste mit Krankheitsbefall. „Und diese Gerste ist von Schadgräsern, wie dem Acker-Fuchsschwanz, überwuchert worden.“

Sonja Petersen hörte interessiert zu. Die Schwerinerin hat selbst Agrarwirtschaft studiert, ist aber Schreibtischtäterin. Sie hat Futterkamp schon häufig besucht. „Was ich nicht so schön finde, ist diese Spaltenhaltung in den Ställen. Ich weiß aber um die Probleme, die es gibt, wenn man es mit Stroh macht. Es gibt keine Arbeitskräfte, ein Landwirt muss das alles alleine schaffen.“