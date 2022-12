﻿Teures Heizöl: Darum sitzt Günter Jahn (95) aus Laboe im Kalten

Der Ölpreis ist in diesem Jahr so hoch wie nie. Das belastet Verbraucher wie Günter Jahn (95) aus Laboe, der sich kaum über den geplanten Härtefallfonds der Ampelkoalition für Haushalte mit Öl, Pellets oder Flüssiggas freuen kann. Denn kalt ist ihm trotzdem in seinem Haus. Das sind die Gründe.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket