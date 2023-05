﻿Zwischen literarischem Kabarett und hingebungsvoller Albernheit

Beim Plöner Theater Zeitgeist steht das Programm für die zweite Jahreshälfte – und es wird wieder lustig. Viermal Comedy und Kabarett gibt es in der Aula am Schiffsthal. Zur Kulturnacht gibt’s ein Goodie. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Plön. Für Kabarett und Comedy in der zweiten Jahreshälfte sorgt in Plön wieder das Theater Zeitgeist. Ein abwechslungsreiches Programm ist zusammengestellt. Am 16. September kommt William Wahl , am 7. Oktober Kay Ray, für den 18. November hat Matthias Brodowy zugesagt, und am 8. Dezember konnte das Theater Zeitgeist Matthias Stührwoldt und Achim Schnoor gewinnen. Alle Veranstaltungen finden in der Aula im Schiffsthal statt, der Kartenvorverkauf hat begonnen.