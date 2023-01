﻿Ascheberger Theoterlüüd spielen Feuerwehr

Ascheberg/Lebrade. Die „Ascheberger Theoterlüüd“ stehen wieder auf der Bühne. Nach zweijähriger Corona-Pause sollen Ende Februar/Anfang März wieder Theatertage stattfinden. Sieben Mal wird in der Festscheune auf Gut Rixdorf (Gemeinde Lebrade) das Stück „De Grillvereen un ehr rodet Auto“ aufgeführt.

Die Theatergruppe besteht seit 1991 und spielt seit 2013 auf Gut Rixdorf plattdeutsche Komödien. Vorher fanden die Auftritte im Dörpskrog in Rathjensdorf statt. Die Ascheberger Theoterlüüd sind eine Gruppe Laienschauspieler, die der Landjugend Ascheberg im Laufe der Jahre entwachsen waren und einen eigenständigen Verein gründeten.

Feuerwehr hat nur noch drei Mitglieder

Aktuell spielen dennoch noch junge Mitglieder der Landjugend mit. In diesem Jahr geht es um die Ortsfeuerwehr, die nach dem Tod ihres Wehrführers nur noch aus drei Mitgliedern besteht: Knut, Harry und Bastian. Dass die Drei – außer Bier trinken und grillen – nichts zustande bekommen, juckt niemanden. Der Schlendrian ist an der Tagesordnung.

Erst als sich der Kreiswehrführer einmischt, hat der Spaß ein Ende. Dieser ernennt eine bis dahin unbekannte Frau zur Wehrführerin. Ausgerechnet eine Frau! Nicht nur, dass die Neue Bier und Grillfleisch scheut, sie krempelt den Haufen fortan auch noch gehörig um. Weitere Frauen treten der Feuerwehr bei. Zwischen den neuen und alten Kameraden beginnt ein ungleicher Geschlechterkampf, der für die Männer zur echten Zerreißprobe wird.

Die Aufführungstermine in Rixdorf sind am 24., 25. und 28. Februar sowie am 3. und 4. März jeweils um 19.30 Uhr und am 26. Februar und 1. März um 18 Uhr. Wegen der hohen Nachfrage in den vergangenen Jahren ist ein Besuch der Vorstellungen nur nach einer Kartenvorbestellung möglich, die Anne Maurischat unter Tel. 04526/1254 ab 5. Januar entgegennimmt. Der Eintritt kostet 8 Euro.