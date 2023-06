﻿Thore Rocklage aus Schillsdorf wird mit 13 Jahren Deutscher Skat-Vizemeister

Schillsdorf. Mit Thore Rocklage wächst in Schillsdorf ein potenzieller Skat-Champion heran. Bei den Deutschen Schüler- und Jugendmeisterschaften im hessischen Oberbernhards errang der 13-jährige Gymnasiast den Titel eines Deutschen Vize-Meisters – nach insgesamt rund 15 Stunden bei einem zweitägigen Turnier mit 42 Mitbewerberinnen und Mitbewerbern. In vier Spielrunden sammelte er als einziger Vertreter aus Schleswig-Holstein in der Altersklasse 11 bis 14 Jahre über 3700 Punkte.

Nicht nur Thore selbst ist mächtig stolz auf das Ergebnis plus Pokal, Medaille und knallrotem T-Shirt, das er am Pfingstwochenende eingefahren hatte. Auch sein Vater Lars Rocklage freut sich über den Erfolg – auch wenn er seinem Filius von draußen die Daumen drücken musste. „Eltern und Begleiter durften nicht in die Räume rein, in denen gespielt wurde“, erzählt der 42-jährige Schillsdorfer, der mit der vierköpfigen Familie im Schillsdorfer Ortsteil Bokhorst lebt.

In Schillsdorf lernte Thore als Zweitklässler die ersten Skatkniffe

Als Thore in der zweiten Klasse war, brachte sein Papa ihm mit Ehefrau Nadja die ersten Regeln inklusive das Reizen bei. Der Junge fing schnell Feuer und konnte im Dorf weitere Spielerfahrungen sammeln: Regelmäßig brachte Fiete Fisse, ein begeisterter Skatspieler in Bokhorst, interessierten Dorfbewohnern das Spielen bei.

Als Mathematik-Fan macht Thore nicht nur das Ausrechnen der Punkte und das Reizen Spaß. „Ich merke mir immer die gespielten Punkte und welche Trümpfe bereits gespielt wurden. Und dann ist es spannend, zu überlegen, was meine Spielgegner noch im Blatt haben“, erklärt der Schüler der Klaus-Groth-Schule in Neumünster.

Skat: Im Verein Kreuz Dame Bordesholm den Altersdurchschnitt gedrückt

In Freistunden oder auf der Busfahrt nach Hause spielt er mit seinem Kumpel Anton manchmal online Skat. Im vergangenen Jahr stiegen Vater und Sohn Rocklage in den Skatverein Kreuz Dame Bordesholm ein – und drückten dort den Altersdurchschnitt deutlich nach unten. Thore ist der einzige Jugendliche im Verein, sein Vater ist mit 42 Jahren das zweitjüngste Mitglied.

Dafür profitiert der frisch gebackene Deutsche Vize-Meister von der Erfahrung der 25 organisierten Skatspieler in Bordesholm – darunter ein ehemalige Deutsche Meisterin. „Ich habe dort viele Tipps und Kniffe im Bereich Strategie und Taktik bekommen“, sagt Thore. Das Training trug schnell Früchte: Im vergangenen Dezember konnte sich der junge Spieler beim traditionellen FDP-Preisskat im Hotel Carstens in Bordesholm in der oberen Hälfte des Teilnehmerfelds platzieren.

Thore beschäftigt sich in seiner Freizeit aber nicht nur mit Grand Hand, Kreuz ohne vier oder Null ouvert. Neben dem Skatspiel hat er auch die Musik für sich entdeckt. Der Bokhorster lernt gerade Geige und spielt Tuba im Posaunenchor der örtlichen Heilig-Geist-Kirchengemeinde.

„Es ist schon großartig, was es hier bei uns im Dorf an Angeboten für Kinder und Jugendlichen gibt“, freut sich Lars Rocklage. Dazu zählen auch die Musicals, die in den vergangenen Jahren im Dorf auf die Beine gestellt wurden. Thore deckt aber auch die sportliche Seite ab: Der 13-Jährige kickt zusätzlich in der Spielgemeinschaft Wankendorf-Bornhöved.

