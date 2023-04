﻿Tiefengeothermie in Laboe: Wie hoch ist das Potenzial wirklich?

Ganz Laboe sitzt auf einer riesigen Blase. Einer Wärmeblase. Das Potenzial zur Nutzung von Tiefengeothermie im Ostseebad könnte laut Experten hoch sein. Die Initiative Klimaschutz Laboe will das Thema jetzt voranbringen. Das sind die Pläne.

Heizkraftwerke von großen Geothermieanlagen wie hier in München liefern grundlastfähige Wärme für mehr als 80 000 Menschen.

Laboe. Joachim Mohr (65) aus Laboe lebte bis vor Kurzem in einem kleinen bayerischen Dorf in der Nähe von Unterhaching. Dort konnten seit 2007 mehr als eine Million klimafreundliche und bezahlbare Megawattstunden Wärme durch die Nutzung von Geothermie an die Bürgerinnen und Bürger verkauft werden. Dadurch wurden bereits 390 937 Tonnen CO2 eingespart.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Joachim Mohr fasziniert dieses Thema. In seiner neuen Heimat erlebte er dann eine große Überraschung: Auch Laboe hat nach vorhandenen Daten seismischer Untersuchungen und Bohrungen ein hohes Potenzial zur Nutzung von Geothermie. Jetzt macht sich Joachim Mohr zusammen mit Clemens Simmer (69) und der Initiative Klimaschutz Laboe (IKL) für dieses Thema stark.

Für die Nutzung von Geothermie in Laboe müsste etwa 2000 Meter in die Tiefe gebohrt werden

„Es wird Zeit, dass wir von Einzelfeuerungsanlagen wegkommen“, meint Joachim Mohr. Die IKL strebe daher Nahwärmenetze an, die von erneuerbaren Energiequellen gespeist und von den Bürgerinnen und Bürgern selbst betrieben werden. Tiefengeothermie könnte für dieses Projekt ein wichtiger Player sein. „Der größte Vorteil von Geothermie ist die Grundlastfähigkeit“, betont Joachim Mohr. Egal wie das Wetter ist: In Laboe könnte eine Wärme von rund 70 Grad konstant geliefert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Joachim Mohr (links) und Clemens Simmer von der Initiative Klimaschutz Laboe werben für das Thema Geothermie. © Quelle: Nadine Schättler

Dafür müsste laut Mohr etwa 2000 Meter tief ins Erdreich gebohrt werden. Eine Doggersandsteinlage weist dort nach einem Bericht vom 4. Oktober 2022 des schleswig-holsteinischen Geologie-Experten Reinhard Kirsch auf „günstige Bedingungen zur Nutzung von Tiefengeothermie im Raum Laboe“ hin.

Kirsch beschäftigte sich mit einem digitalen 3D-Untergrundmodell für den Raum Laboe, dessen Ergebnisse über das Geothermische Informationssystem für Deutschland (GeoIS) verfügbar sind. Er kam aufgrund von Ungenauigkeiten zu folgendem Ergebnis: „Es sollten zur Planung einer geeigneten Bohrlokation gezielt seismische Messungen angesetzt und zur genauen Erfassung der Sandsteinlage durchgeführt werden.“

Kein Fracking im Raum Laboe: Eine Sandsteinschicht macht diese Methode überflüssig

Die Sandsteinschicht, da sind sich Joachim Mohr und Clemens Simmer einig, mache Fracking im Raum Laboe überflüssig. Bei der viel kritisierten Methode wird Gestein mittels Bohrungen hydraulisch aufgebrochen, um Risse zu erzeugen. Manchmal finden sich diese anschließend auch in Wohnhäusern. Nach seismischen Untersuchungen der RWE Dea AG etwa, die im Jahr 2009 im Schwentinentaler Ortsteil Raisdorf dem Erdöl auf der Spur war, beklagten gleich mehrere Hausbesitzer gegenüber den Kieler Nachrichten Risse im Mauerwerk.

„Hier ist das ausgeschlossen, weil kein massives Gestein vorhanden ist, das man sprengen müsste“, sagt Clemens Simmer. Im Austausch mit Politik sowie Bürgerinnen und Bürgern will die Initiative Klimaschutz Laboe jetzt rund um die hydrothermale Energienutzung Aufklärung betreiben. Die Laboer Politik, so Joachim Mohr, habe sich bislang „sehr offen“ gezeigt. Zuletzt wurde ein Antrag der SPD zur Sicherung der Bergrechte für die Nutzung von Wärme durch Geothermie in der Gemarkung Laboe im Dezember 2022 einstimmig angenommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Einziger Wermutstropfen: „Bei Tiefengeothermie besteht immer das Risiko, dass man nicht fündig wird“, erklärt Joachim Mohr. Ein Scheitern und somit eine „Diversifizierung der lokalen Energiegewinnung“ müsse mitgedacht werden. „Die IKL untersucht daher Alternativen wie Solarthermie, Biomasse oder die Nutzung von Wärme aus dem Fördewasser für die Speisung des lokalen Wärmenetzes.“