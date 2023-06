﻿Ein Waisenhaus für Eichhörnchen: So päppelt Anja Jürgens die Lütten in Kirchnüchel wieder auf

Kirchnüchel. Anja Jürgens weiß noch genau, wie sie ihr erstes Eichhörnchen-Baby getauft hat: Hulk. So heißt eine Comic-Figur, die besonders groß war. Vor zwölf Jahren päppelte die Tierarzthelferin Hulk auf. „Das hat Spaß gemacht.“ Sie blieb dabei: Zwischen 400 und 450 Eichhörnchen verdanken seither der 54-Jährigen ihr Leben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihre neuesten Patienten fand jetzt eine Frau auf dem Boden in einem Wald bei Bad Segeberg. Der Eichhörnchen-Notruf vermittelte die beiden Findelkinder zu Anja Jürgens nach Kirchnüchel. Bommel und Mütze hat Jürgens sie getauft. Alle bekommen bei ihr einen Namen. Die beiden sind noch sehr jung. Ihre Augen haben sich noch nicht mal geöffnet.

So geht Erste Hilfe für verwaiste Eichhörnchen-Babys

Die Erste Hilfe für die kleinen Waisenkinder verläuft hier immer gleich: Mit einer Pipette füttert Jürgens Fencheltee und Traubenzucker. Dann stimmt der Wasserhaushalt wieder, und die Kleinen kommen zu Kräften. In Laufe der Wochen kommt immer mehr Spezial-Milch dazu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorher wird das Fell der Tiere von Flöhen und Zecken befreit. Die Katteker, so heißen sie auf Plattdeutsch, leiden oft unter Parasitenbefall.

Horst-Günther und Browny genießen das Spielen mit ihrer „Päpplerin“, der Tierschützerin Anja Jürgens aus Kirchnüchel. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Die kleinen Eichhörnchen sind verspielt und völlig handzahm. Sie turnen auf ihrer „Päpplerin“ regelrecht herum. Das darf auf Dauer aber nicht so nicht so bleiben.

Wenn ihre Schützlinge alt genug sind, kommen sie in ein Wildgehege nach Sörup. Dort besitzt ein befreundetes Ehepaar einen großen Wald. In dem Gehege lernen sie, selbstständig Nahrung zu suchen. Sie sind immer in Gemeinschaft. So lernen sie, dass Eichhörnchen und nicht der Mensch ihre Partner sind.

Nach einiger Zeit öffnet sich dann die Tür, und die Eichhörnchen können in den Wald, dürfen aber noch zum Gehege zurückkehren. Und eines Tages ist das Tor geschlossen. Von da an müssen die Tiere alleine zurechtkommen.

Darum rettet Anja Jürgens in Kirchnüchel das Leben von Eichhörnchen

Eichhörnchen sind nicht vom Aussterben bedroht. Und das Sterben der Tiere in der freien Wildbahn ist normal. „Ich mache das, damit sie eine zweite Chance bekommen“, begründet Anja Jürgens ihr Engagement. „Was sie daraus machen, da stecke ich nicht drin.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihre Leidenschaft Tierrettung macht viel Arbeit. Anfangs müssen die Tiere alle zwei Stunden gefüttert werden, auch nachts. Wie schafft man das? „Wecker stellen und aufstehen.“

Ein Eichhörnchen-Baby nuckelt an einer Pipette mit Spezial-Milch, die ihr Anja Jürgens hinhält. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Nach jeder Mahlzeit reibt Jürgens das Bäuchlein der Tiere – bis der Pups kommt. Im Transportkäfig sind die kleinsten Hörnchenwaisen tagsüber immer in der Nähe ihrer Ersatz-Mutter auf Zeit.

Aus ganz Schleswig-Holstein bringen Menschen ihre tierischen Funde zu Anja Jürgens. Zumeist vermittelt sie der Eichhörnchen-Notruf (Tel. 0700/200 200 12). Aber auch befreundete Tierschützer im Land wählen ihre Nummer, wenn sie ein Eichhörnchen-Baby finden.

Anja Jürgens ist Mitglied beim Eichhörnchen-Noruf. Sie wird dort ganz offiziell als „Päpplerin“ geführt. So heißen die Menschen, die Tierbabys wieder auf die Beine bringen. Der Verein unterstützt sie beim Kauf der Spezial-Milch für die Kleinen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wieso landet der Nachwuchs überhaupt auf dem Waldboden? „Meistens ist die Mutter verunglückt oder von Eule oder Marder gefressen worden.“ Der Nachwuchs ist dann allein. Die Mini-Hörnchen klettern dann das Nest hoch und fallen zu Boden. Entweder findet sie ein Mensch. Oder die Natur schickt einen Uhu vorbei.

Anja Jürgens stellt regelmäßig Fotos ihrer Schützlinge ins Netz und erzählt über ihre Arbeit. Sie hat auf Facebook eine Seite mit dem Namen „Laurentius Eichhörnchenhilfe“.

KN