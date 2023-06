﻿Tierschutzverein Plön: Tiere am Arbeitsplatz sorgen für bessere Stimmung

Bewährungsstrafe

Prozess im Amtsgericht Plön: 35-Jähriger schmetterte Ex-Frau schweren Aschenbecher an den Kopf

Ist es ein Missgeschick, wenn ein Mann seiner Ex-Frau einen schweren Aschenbecher aus Glas an den Kopf schmettert? Diese Frage musste das Amtsgericht Plön beantworten. Der Fall von Körperverletzung ereignete sich in einer Kneipe in Plön.