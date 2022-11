﻿„An der Polizeistation Preetz muss was passieren“

Preetz. Die Polizeistation in Preetz steht unter neuer Leitung. Der 54-jährige Polizeihauptkommissar Timm Schulenberg ist mit seiner Größe von 2,08 Metern eine imposante Erscheinung. Warum Preetz eine spannende Dienststelle ist, wie sicher man sich fühlen kann, wie sich die Jugendkriminalität entwickelt und welche Kontrollen geplant sind, erzählt er im Interview.

Herr Schulenberg, was hat Sie gereizt, von der Landeshauptstadt Kiel in die Kleinstadt Preetz zu wechseln?

Erstens natürlich die örtliche Nähe. Zweitens ist es eine durchaus spannende Dienststelle aus polizeilicher Sicht, wie man ja auch der Berichterstattung der letzten Jahre entnehmen kann. Dann der Vorteil, dass ich keinen Schichtdienst mehr habe. Ich habe knapp 25 Jahre Schichtdienst gemacht. Und die vielfältigen Aufgaben reizen mich.

Ist man in Preetz näher am Bürger?

Das kann man schwer sagen. Mein Streifenanteil ist hier geringer, auch wenn ich neulich Nachtdienst gefahren bin. Man kann es nicht mit Kiel vergleichen. Ich habe aber deutlich mehr Kontakt zu den Institutionen als in Kiel, also von der Tagesklinik über die Feuerwehr bis zum Rathaus.

Haben Sie schon etwas geändert?

Nein, das wäre aus Führungssicht grob fahrlässig (er lacht). Ich muss mir erst einmal alles in Ruhe angucken. Wenn man den Überblick hat, kann man eigene Ideen einbringen. Aber man sollte nichts überstürzen. Hoppla, hier komme ich – das hat sich noch nie bewährt.

Viele Menschen haben Angst, im Dunkeln durch die Stadt zu gehen. Wie sicher ist Preetz?

Preetz ist grundsätzlich sehr sicher. Die ganzen Einsätze mit Jugendlichen auf dem Marktplatz sind deutlich abgeflacht im Vergleich zum Zeitraum vor drei, vier Jahren. Nichtsdestotrotz haben wir auch hier noch eine Riege von Intensivtätern, die häufiger auffallen.

Es gibt ja immer wieder Randale in der Innenstadt...

Man muss dazu sagen: Was hier einmal die Woche passiert, passiert auf dem Vinetaplatz in Kiel-Gaarden achtmal am Tag. Das ist ein bisschen ein Wahrnehmungsproblem.

„In Preetz ist man deutlich behüteter als in Kiel“

Ich will das nicht gutheißen, keine Frage, aber man ist in Preetz doch deutlich behüteter als in Kiel. Allerdings schauen wir gerade in den Abendstunden, wenn sich an den Bänken der eine oder andere „Bekannte“ tummelt, natürlich genauer hin.

Was steht in der Einsatzstatistik ganz oben?

Das ist schwierig zu sagen. Wir haben ein riesiges Einzugsgebiet mit den vielen Randgemeinden. Es sind natürlich der Verkehrssektor, Ruhestörungen, einfach das normale Alltagsgeschäft. Ich kann da keinen Schwerpunkt herausarbeiten, es ist das komplette Spektrum.

Wie sieht es mit Jugendkriminalität aus?

Sie ist durchaus erwähnenswert in Preetz. Wir haben dafür einen sehr umtriebigen Jugendsachbearbeiter mit einer herausragenden Personenkenntnis. Aber im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist es nicht mehr so dramatisch.

Es gab Steinwürfe und jüngst Schlagstockschläge auf das Gebäude. Wie gut ist denn die Polizeistation gesichert?

Es muss hier was passieren. Ich habe schon mehrmals versucht, mit der GMSH (Gebäudemanagement Schleswig-Holstein, Anmerkung der Redaktion) zu sprechen. Das wird offensichtlich leider auf die lange Bank geschoben.

Polizeistation Preetz ist sanierungsbedürftig

Es ist zwar ein schickes denkmalgeschütztes Gebäude, erfüllt aber die aktuellen Anforderungen an eine Polizeidienststelle nicht mehr. Es gibt Überlegungen für einen Anbau. Wir stoßen auch platzmäßig an unsere Grenzen. Es gab bisher einige sporadische Nachbesserungen, zum Beispiel mit einer Videoüberwachung, die jetzt zur Überführung des Täters geführt hat, der mit dem Schlagstock das Gebäude beschädigt hat.

Bei Einsätzen in Preetz wurden auch schon Polizeibeamte angegriffen. Wie oft werden Polizisten im Dienst verletzt?

Es gibt eine Arbeitsgruppe Gewalt gegen Polizeibeamte in Schleswig-Holstein, die das akribisch untersucht. Nach jedem Angriff wird ein sogenannter Erfassungsbogen ausgefüllt, wie und in welchem Zusammenhang Gewalt gegen Polizeibeamte ausgeübt wurde. Ich selbst bin noch nie verletzt worden. Das mag aber auch an meiner Größe liegen.

Was hat sich in den vergangenen Jahren in Ihrem Beruf geändert?

Eine gewisse Respektlosigkeit und ein vermeintliches Rechtsbewusstsein unter dem Motto „Das dürfen Sie aber nicht!“ haben deutlich zugenommen. Maßnahmen werden oft infrage gestellt. Das führt dann wiederum zu Missverständnissen. Man muss leider den angekündigten Maßnahmen oft etwas Nachdruck verleihen bis hin zum Zwang.

Zur Person Polizeihauptkommissar Timm Schulenberg (54) wurde in Kiel geboren und wuchs in Klausdorf, heute ein Ortsteil von Schwentinental, auf. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Seit fast 20 Jahren lebt er mit seiner Familie in Preetz. Nach einer Lehre zum Maschinenschlosser beschloss er, zur Polizei zu gehen – wie schon sein Vater. Nach der Ausbildung in Eutin war er fast sein berufliches Leben in Kiel tätig, darunter zehn Jahre auf der Falckwache sowie über 14 Jahre als Dienstgruppenleiter im ersten Revier in Düsternbrook und zwei Jahre als Einsatzleiter auf der Regionalleitstelle.

Warum sind so wenig Fußstreifen in Preetz zu sehen?

Es sind in diesem Augenblick gerade zwei Kollegen unterwegs. Wir haben uns das auf die Fahne geschrieben, dass wir in der dunklen Jahreszeit verstärkt zu Fuß im Stadtgebiet unterwegs sein wollen. Meine persönliche Erfahrung aus Kiel ist, dass häufig der Kontakt von den Bürgerinnen und Bürgern gesucht wird. Das ist ja auch der Sinn: Wir wollen als direkte Ansprechpartner fungieren.

Gibt es Überlegungen für eine Fahrradstreife – auch im Hinblick darauf, dass Preetz den Radverkehr ausbauen will?

Das ist eine Nice-to-have-Geschichte. Kiel hat Fahrradstreifen, aber das ist ein ganz anderer Einzugsbereich als in Preetz. Man muss das auch personell leisten können. Wir sind hier eine 24/7- Dienststelle, das heißt, wir bestücken den Dienst rund um die Uhr mit eigenen Kräften. Da bleibt nicht sonderlich viel Spielraum für Zusatzgeschichten.

Eltern fordern mehr Sicherheit auf Schulwegen so wie kürzlich bei der Demo gegen Elterntaxis am Lohmühlenweg. Schauen Sie da verstärkt hin?

Das machen wir ohnehin. Die Schulwegsicherung ist ein fester Programmpunkt in jedem Stationsbereich, gerade auch im Hinblick auf Schulanfänger. Und wenn uns was gemeldet wird, wird das in unsere Streifen mit einbezogen. Wenn es zu einer Häufung von Beschwerden oder Unfällen kommen sollte, werden Sonderstreifen eingeführt.

In der dunklen Jahreszeit fallen wieder verstärkt Fahrräder ohne Licht auf. Planen Sie Kontrollen?

Ja, es wird verstärkt Kontrollen geben. Die Kolleginnen und Kollegen aus Preetz erhalten dabei Unterstützung aus Eutin. Wir kontrollieren nicht nur auf Schulwegen, sondern auch an anderen Orten, wo wir Schwerpunkte festgelegt haben.

Wie schalten Sie nach Feierabend ab?

Das ist schwer, man ist irgendwie immer im Dienst. Ich bin total gerne Polizist und für die Kollegen immer erreichbar. Wenn alle Stricke reißen, komme ich zum Dienst. Aber wenn ich wirklich Freizeit habe, gehe ich gerne mit unserem Rottweiler spazieren.