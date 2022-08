﻿Tiny Rathaus als Ideenschmiede: Wie Verwaltung auch cool sein kann

Ein mobiles Tiny House, das sich Rathaus nennt, tourt gerade durch die Probstei. Das Projekt der Kiel-Region soll vor allem eines schaffen: Verwaltung cooler machen. Aber noch viel mehr.

Schönberg. Tiny Häuser sind im Trend. Dass man in den kleinen Einheiten nicht nur wohnen kann, sondern auch arbeiten und sich vernetzen, zeigt das Projekt Smarte Kiel-Region der Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde sowie der Stadt Kiel. Ein mobiles Heim auf vier Rädern tourt gerade als „Tiny Rathaus“ durch die Probstei und machte am Donnerstag in Schönberg Station.

Das Projekt, das auf sieben Jahre angelegt ist, will dem Thema Verwaltung den Schrecken nehmen und hat sich darüber hinaus ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Am Ende soll es ein integriertes Zukunftskonzept für die gesamte Region geben. Nur: Wie funktioniert das?