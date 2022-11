﻿Hundeprofi berät: Wie man Beißattacken unter Hunden vermeiden kann

Wann wird aus Spiel Ernst? Hundeexperte Marc Lindhorst will in Schwentinental Tipps geben, wie man Beißattacken vermeidet.

Ein kleiner Hund starb im November an einer Beißattacke in Kiel. Wie kann man Konflikte unter streitenden Vierbeinern rechtzeitig lösen? Ein aus dem Fernsehen bekannter Hundeprofi gibt in einem Vortrag in Schwentinental Tipps.

