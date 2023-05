﻿Darum liefert die Bundeswehr ihre Mantis-Waffen an die Slowakei

Panker. Die Bundeswehr in Todendorf (Gemeinde Panker) hilft bei der Stärkung der Ostflanke der Nato. Die Flugabwehrraketengruppe 61 bildet 44 Soldaten aus der Slowakei am Waffensystem Mantis aus. Deutschland überlässt dem Nato-Partner insgesamt 16 dieser Schnellfeuergeschütze und fünf leistungsstarke Radargeräte samt weiterem Zubehör.

Sie sollen in der Ost-Slowakei nahe der ukrainischen Grenze stationiert werden. Der genaue Standort ist Geheimsache. Nur so viel gab die ehemalige Verteidigungsministerin Christine Lamprecht im vergangenen Dezember bekannt: Das Waffensystem, das Drohnen, Raketen und Granaten abfangen kann, schützt eine Fabrik, in der deutsche Waffen für die Ukraine repariert werden. Dazu gehört auch die Panzerhaubitze 2000.

Das kann das Radarsystem aus Todendorf

Die Radargeräte aus Todendorf erkennen Luftziele bis zu einer Entfernung von 100 Kilometern und einer Höhe von zehn Kilometern. Sie sind das Vorwarnsystem, bevor die Sensoren von Mantis die anfliegenden Drohnen oder Raketen übernehmen.

Die Slowakei hatte ihrerseits Lücken in der Luftverteidigung, weil sie Systeme an die Ukraine abgegeben hatte.

Die Ausbildung in Todendorf läuft seit dem 2. Mai und soll insgesamt acht Wochen dauern. Der Kommandeur in Todendorf, Oberstleutnant Daniel Reif, ist hochzufrieden mit der Motivation der slowakischen Soldaten. Sie machten schnelle Lernfortschritte und seien jetzt schon weiter als geplant. Reif: „Sie stammen aus der Flugabwehr ihres Landes. Ein Grundverständnis ist vorhanden.“

Die Ausbildungssprache ist Englisch. Reif: „Das klappt wirklich gut.“ Ein sehr gut Englisch sprechender Slowake übersetzt im Notfall das Gesagte in die Heimatsprache.

Das System Mantis verlässt Todendorf für immer. Eine Ersatzbeschaffung oder eine Rückkehr der Waffen sind nicht geplant. Deutschland schenkt dem Partnerland die Geschütze, die Radargeräte und Sensoren. Die Bundeswehr beabsichtigt, die Gerätschaft und die Waffen im dritten Quartal in die Slowakei zu verlegen. Gleichzeitig zieht die Bundeswehr ihre Patriot-Systeme aus der Slowakei ab.

Unterstützung geht in der Slowakei weiter

Im Anschluss an die Ausbildungsmission begleiten 36 Todendorfer Soldaten ihre slowakischen Kameraden an den späteren Standort. Dort geht die Ausbildung mit der Wartung und Instandsetzung der Geräte weiter. Spätestens bis Weihnachten kehren die Todendorfer Soldaten nach Deutschland zurück.

Die Bundeswehr hatte das Waffensystem Mantis angeschafft, um ihr Feldlager im afghanischen Kunduz zu schützen. Dorthin wurden die Geschütze aber nie verlegt. Auch bei dem Einsatz in Mali stellte die Flugabwehrraketengruppe nur ihre Sensortechnik zur Verfügung.

Mantis geht, Iris-T kommt. Auf dem Gelände der Kaserne in Todendorf haben die Bauarbeiten für die Stationierung des modernen Flugabwehrsystems, das bereits in der Ukraine erfolgreich zum Einsatz kommt, begonnen. Im Spätsommer 2024 werden die ersten Iris-T in Todendorf erwartet. Sie bekämpfen Luftziele bis zu einer Entfernung von 40 Kilometern.

Die Zahl der Soldaten soll in Todendorf von derzeit rund 400 deutlich wachsen. „Hier entsteht der Zukunftsstandort der deutschen Flugabwehr“, sagte der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, bei einem Besuch im März.

