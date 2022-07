Der Lütjenburger Polizei-Chef Torsten Beese geht nach 33 Jahren in Pension. Er erlebte noch die Zeit, als die Polizei Tempokontrollen mit der Stoppuhr machte. Beese hatte auch eine besondere Begegnung mit der Schauspielerin Anja Kling. Nach den Kindermorden von Darry spielte er eine wichtige Rolle am Tatort.

Lütjenburg. Lütjenburgs Polizei-Chef Torsten Beese geht nach 33 Jahren auf dem Dienstposten und 42 Jahren bei der Polizei in Pension. Die Kindermorde von Darry, ein schlimmer Unfall mit fünf Toten, Einsatz als Polizist in einem ZDF-Krimi: Der heute 60-Jährige blickt zurück auf viele Erlebnisse.

Vor 33 Jahren war Beese eigentlich ganz zufrieden mit seiner Arbeit beim Umwelttrupp der Polizei in Plön. Dann wurde plötzlich die Stelle des Stationsleiters in Lütjenburg frei. Beese bewarb sich und bekam den Führungsposten, obwohl er erst 27 Jahre alt war. „Ich bereue nicht einen Moment im Polizeidienst, obwohl nicht alles schön war.“

Beese absolvierte belastende Einsätze als Polizist

Einer dieser hässlichen Momente war ein Verkehrsunfall auf der Todendorfer Kreuzung in der Gemeinde Panker. Fünf Tote, zwei Schwerverletzte. Beese war mit einem Sonntagsdienstkollegen zunächst allein und musste den Einsatz koordinieren. „Man funktioniert in solchen Momenten nur.“ Erst später wurden ihm die schrecklichen Szenen vor Ort wirklich bewusst.

Als Anfang Dezember 2007 Beeses Kollegen in Darry fünf tote Kinder in einem Haus entdeckten, fuhr er als Polizei-Chef der Stadt zur Unterstützung raus. Mit dem eigentlichen Tatort hatte er nichts zu tun. Beese stellte sich dem Großaufgebot der Medien entgegen. Er erinnert sich noch an die lange Reihe der TV-Übertragungswagen. "Sogar BBC London war vor Ort." Alle Redakteure wollten natürlich bis zum Haus vordringen, in dem die ermordeten Kinder lagen. Beese organisierte das unter kontrollierten Bedingungen. Er machte die Pressearbeit bis Verstärkung aus Kiel kam.

Beese spielte einen Polizisten in einem ZDF-Krimi

Beese war nicht nur Polizist, er spielte auch einen in einem TV-Krimi. In "Tod eines Mädchens" musste er sich in Uniform am Strand von Hohwacht der Schauspielerin Anja Kling entgegenstellen. Sie spielte eine Rolle als Mutter, die schreiend zu ihrer toten Tochter am Strand rannte. Sechs Mal drehte das Team die Szene, bis sie stimmte.

Beese erinnert sich noch gut daran, wie überzeugend Kling die Rolle als Mutter spielte, die gerade die Todesnachricht erhalten hat. Kling fühlte und hörte sich an wie eine echte trauernde Frau. Beese: „Ich war nachher völlig fertig.“

Als die Polizei Tempokontrollen mit der Stoppuhr machte

Bevor er nach Lütjenburg kam, arbeitete Beese unter anderem in der ehemaligen Leitstelle in Plön oder absolvierte ganz normale Streifendienste. Beese gehörte zu den letzten Polizeibeamten, die Tempokontrollen mit einer Stoppuhr vollzogen haben. Bei dem Verfahren blitzen zwei Spiegel nacheinander auf, die in einem bestimmten Abstand an der Straße stehen. Die Zeit zwischen den Blitzen wurden per Hand gestoppt. Die Sekundenzahl zeigte in einer Tabelle die Geschwindigkeit des Autos. Heute lacht er über die Methode angesichts der modernen Technik in diesen Tagen.

Beese erlebte große Veränderungen und Umbrüche bei der Polizei im Raum Lütjenburg. Früher gab es noch Einzelposten in Hohwacht, Giekau, Matzwitz (Gemeinde Panker) und Högsdorf. Sie sind längst verschwunden, weil die Polizei aus Sicherheitsgründen immer zu zweit auftritt. Auch die Zusammensetzung des Teams veränderte sich. Früher gab es keine Frauen bei der Schutzpolizei. Heute sind sechs von 21 Kollegen in Lütjenburg weiblich.

Torsten Beese im Ruhestand: Lieber kurze Touren als lange Reisen

Dem Ruhestand sieht Torsten Beese gelassen entgegen. Im Herbst kommt das zweite Enkelkind zur Welt. Sein Garten habe einen gewissen Nachholbedarf. „Ich werde mich aber nicht zum Büttel meines Gartens machen lassen“, sagt er. Letztes Jahr hat er nach langer Pause wieder angefangen, mit dem Motorrad zu fahren.

Große Reisen liegen ihm und seiner Frau nicht. „Ich durfte dort arbeiten, wo andere Urlaub machen.“ Der Kreis Plön habe ihn immer festgehalten. Der Dienst auf dem Land habe ihm mehr gelegen als in der Stadt. Insgesamt 42 Dienstjahre bei der Polizei. Beese: „Ich gehe hochzufrieden.“