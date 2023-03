﻿Kriminalpolizei ermittelt in Preetz zur Brandursache

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus kam gestern Mittag eine Frau zu Tode. Die Kriminalpolizei Plön führt die Ermittlungen.

Preetz. Einen Tag nach dem Tod einer Frau in ihrer brennenden Wohnung ermittelt die Kriminalpolizei Plön zur Brandursache. Am 27. März gegen 12 Uhr meldete sich eine weibliche Person aus dem Ragniter Ring telefonisch bei der Regionalstelle der Polizei und teilte mit, dass ihre Wohnung im zweiten Obergeschoss brennen würde und sie diese aufgrund des Feuers nicht verlassen könne.

Durch das Feuer im Ragniter Ring 51 – und nicht wie berichtet in der Renzer Straße 51 – wurden die Freiwilligen Feuerwehren Preetz und Schellhorn alarmiert. Polizeibeamte versuchten, die Frau durch eine gewaltsame Wohnungstüröffnung zu retten. Sie zogen sich dabei eine Rauchgasintoxikation zu.

Wohnungsbrand in Preetz: Fluchtweg war versperrt

Dass eine schnelle Rettung der Frau nicht möglich war, habe an der sogenannten Brandlast gelegen, die in der Wohnung vorhanden war, erklärt der Einsatzleiter der Feuerwehr Manfred Wenseloswki vorsichtig. „Das ging rasant. Rauchentwicklung und Hitze waren wirklich stark.“

Der Angriffstrupp, der über das Treppenhaus in das Mehrfamilienhaus vorgedrungen war, habe mit der Wärmebildkamera 800 Grad gemessen. Gebrannt hatte das vollgestellte Wohnzimmer, so Wenseloswki. Der Fluchtweg auf den Balkon sei versperrt gewesen.

Wenselowski berichtet, dass die Frau am Wohnzimmerfenster gestanden habe und dort verbrannt sei, kurz bevor die Drehleiter vor Ort war.“ Sie konnte nur noch leblos geborgen werden. Der Leichnam befindet sich in der Kieler Rechtsmedizin.

Manfred Wenselowski gibt sich ein Tag nach dem Brand erschüttert. Schwierig würde man mit so einer Tragödie umgehen, sagt er. „Für Leute, die jemanden retten wollen, ist so eine Situation schlecht.“ Die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) war für die Einsatzkräfte vor Ort und die Kameraden konnten erste Gespräche führen.

Kripo ermittelt wegen tödlichem Wohnungsbrand in Preetz

Für die psychosoziale Unterstützung seien kollegiale und psychosoziale Ansprechpartner wichtig, sagt Wenselowski. „Man kann mit Sicherheit einige Nächte nicht schlafen.“

Nachdem das Feuer im zweiten Stock gelöscht war, stellte die Feuerwehr Überdruckbelüfter in das Treppenhaus und in das des Nachbarhauses Nummer 49. Über den gemeinsamen Dachboden war der starke Rauch in das Nachbartreppenhaus gezogen.

Die feuerwehrtechnischen Geräte wurden eingesetzt, um die verqualmten Treppenaufgänge und Wohnungen rauchfrei zu machen. Die übrigen Bewohner konnten noch am selben Tag zurück in ihre Wohnungen. Aufgrund des Löschwasserschadens muss auch die Wohnung unter der Brandwohnung saniert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.