Nach der Corona-Zwangspause konnten sie wieder gemeinsam ihrem Hobby frönen: Dem Trachtentanz. Dazu trafen sich Tänzerinnen und Tänzer aus 20 Tanz- und Trachtengruppen in Laboe zum Trachtensommer.

Laboe. Der Sommer ist bunt – ebenso wie der Trachtensommer, den die Tänzerinnen und Tänzer aus 20 Tanz- und Trachtengruppen in Laboe feierten. Es gab ein eindrucksvolles Bild der vielen verschiedenen traditionellen Gewänder, in denen alle gemeinsam tanzten. Denn das sei das Besondere am Trachtentanz, wie Birgit Bohnsack aus Laboe sagte. Sie tanzt selbst seit 1977 und leitet seit 1997 die Tanz- und Trachtengruppe Laboe. Sie freut sich, dass sie eine Reihe junger Tänzerinnen für dieses Hobby begeistern konnte. Die Jüngsten sind gerade mal neun Jahre alt.

Fay-Lynn Lemke (9) strahlt über das ganze Gesicht. Sie tanzt bei diesem Trachtensommer zum ersten Mal in ihrer eigenen Probsteier Tracht. Birgit Bohnsack hat sie von Hand genäht und ist auch ein klein wenig stolz darauf. „Wir tragen die original Probsteier Festagstracht von 1820. Einige haben ihre eigene, für andere werden dann Vereinstrachten genäht“, erklärte die Leiterin.