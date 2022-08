Sie hegen und pflegen die alte Technik – die Oldtimerfreunde Probstei. Sie zeigen sie beim Traktorentreffen am Wochenende 20./21. August an der Krokauer Mühle auch voll in Aktion. Dabei ist auch Detlef Springe.

Detlev Springe aus Gödersdorf bringt nach 50 Jahren wieder einen Schlepper der Marke Renault Master 2 in die Probstei zurück. Er zeigt ihn beim Ostsee-Traktorentreffen an der Krokauer Mühle am Sonnabend, 20., und Sonntag, 21. August.

Krokau. Oldtimerfreunde in der Probstei, aber auch im ganzen Kreis Plön und darüber hinaus, stehen in den Startlöchern. Sie freuen sich auf ihr Traktorentreffen, das nach einer coronabedingten Abstinenz nun wieder, wie traditionell üblich, am Fuße der Krokauer Mühle für Aufsehen sorgen soll. Erwartet werden an die 400 Fahrzeuge, die unter anderem auf dem Acker zum Einsatz kommen. Denn die betagten Maschinen dienen nicht als Museumsobjekte, sondern sind voll funktionsfähig. In diesem Jahr wird ein besonderes Stück dabei sein: der Renault-Master 2 von Detlev Springe aus Gödersdorf. Er hat ihn gemeinsam mit seinem Sohn Philipp in liebevoller Kleinarbeit über fünf Jahre hinweg restauriert und zu einem echten Hingucker gemacht.

Vater und Sohn restaurierten alten Schlepper und zeigen ihn beim Traktorentreffen

Detlev Springe sammelt seit über 30 Jahren alte Technik, die in der Landwirtschaft im Einsatz war. Vom Handwerkszeug über Geräte bis hin zu Traktoren und Maschinen. Mit dieser Leidenschaft hat er auch seinen Sohn infiziert, sodass nun ein echtes Vater-Sohn-Projekt entstanden war. Von 2016 bis 2021 waren die beiden am Werk, um ihren Schlepper der Marke Renault Master 2, ausgestattet mit 55 PS, zu restaurieren. Sie zerlegten die Maschine und den gesamten Traktor komplett in seine Einzelteile. Sie wurden gesandstrahlt, instandgesetzt und auf Tauglichkeit geprüft. Schließlich kam der kniffligste Teil der Arbeit: Der Zusammenbau. „Das Schwierigste waren die Schlüsselweiten und die Ersatzteile“, erinnert sich Springe. Doch es gelang. Die aufgearbeiteten alten Originalteile wurden um neue gebrauchte Teile ergänzt. Am Ende wurde der Traktor neu lackiert und der große Tag konnte kommen: Im September 2021 erhielt der Schlepper die Zulassung für den Straßenverkehr. Luftfilter, Einspritzpumpe – alles glänzt wie neu. Doch so ganz rund läuft er noch nicht. „Die Einspritzpumpe müssen wir noch ein bisschen nachjustieren“, sagte Springe.

Renault wurde in 1960er-Jahren von Doormann & Kopplin verkauft

Doch dieser Hingucker hat neben der eigentlichen Restaurierung noch eine ganz besondere Geschichte, wie Springe berichtet. Er hatte vor mehr als 15 Jahren die Idee, sich einen Schlepper anzuschaffen, den es vorher auch in der Probstei gegeben hatte. Er hatte lange recherchiert, entschied sich schließlich für den Hersteller Renault. Denn diese Marke verkaufte die Schönberger Landmaschinenfirma Doormann und Kopplin nach Allgaier und Porsche-Diesel in den 1960-er Jahren. „Es gab damals nur wenige Schlepper in unterschiedlichen Typen, die hier verkauft wurden. Vom Renault Master 2 waren es wohl nur acht Stück“, erzählte der Sammler. Im Laufe der Zeit verschwanden sie ganz und gar, der letzte seiner Art lief in den 1980er-Jahren als sogenannter Futterschlepper auf Gut Ottenhof, erzählt Springe weiter.

Doch seine Idee in die Tat umzusetzen, erwies sich als nicht so einfach und vor allem langwierig. 2009 entdeckte er im südlichen Bayern die gesuchte Maschine. Doch dann fehlte die Zeit zum Restaurieren, wie Springe berichtet. 2013 fand sich in der näheren Umgebung ein defekter Renault Master 2, der allerdings nur noch als Fundus für Ersatzteile diente. Erst 2015 gab es im Internet einen Renault Master 2 mit Frontlader und schnellem Getriebe. „Der stand auf einem Hof im Bayerischen Wald und war in einem desolaten Zustand“, erinnerte sich Springe. Dennoch holte er ihn im Sommer 2015 nach Gödersdorf, und dann gab es jede Menge Arbeit. Doch die habe sich gelohnt, sind sich Vater und Sohn einig.