﻿Tritt Plön aus dem Verein „Naturpark Holsteinische Schweiz“ aus?

Plön. Nach dem Wegzug der Naturpark-Ausstellung aus Plön hatte die Stadt bereits ihre Mitgliedschaft im Verein „Naturpark Holsteinische Schweiz“ gekündigt, das aber später zurückgenommen wurde. Jetzt liegt wieder ein Austritt in der Luft. Der Grund: Der Verein lässt beim Aufbau von neuen „Natur-Entdeckerorten“ die Plön außen vor.

Seit 2018 schwelt der Konflikt zwischen der Stadt und dem Naturpark-Verein. Damals gab es noch eine Natur-Ausstellung im Plöner Schlossgebiet im historischen Uhrenhaus, auf die die Stadt stolz war. Der Verein kündigte aber der Eigentümerin (Marius-Böger-Stiftung), weil es Streit wegen einer Rechnung eines Schädlingsbekämpfers gab. Weder die Böger-Stiftung noch der Naturpark wollten die Rechnung über 10 000 Euro bezahlen. Der Auszug wurde beschlossen.

Darum gibt es keine zentrale Natur-Ausstellung mehr

Die Ausstellung sollte nach Eutin umziehen. Nach zwei Fehlschlägen und fünfjähriger vergeblicher Suche nach einem neuen Standort gab der Naturpark-Verein auf. Er verzichtet zukünftig komplett auf eine zentrale Ausstellung. Als Ersatz sollen drei dezentrale „Natur-Entdeckerorte“ dienen. Für den Kreis Plön suchte sich eine Lenkungsgruppe die Badewiese am Trammer See in der Gemende Rathjensdorf aus. Das stößt in Plön auf viel Kritik.

Stadt Plön erhebt schweren Vorwurf gegen den Naturpark-Verein

Die Kündigung der Mitgliedschaft wurde damals von der Stadt Plön nur zurückgenommen, weil der Naturparkverein ersatzweise einen Erlebnisort in Plön an der Schwentine in Aussicht stellte. In einem Entwurf einer Resolution der Stadt Plön heißt es zu diesem Verhalten: „Es ist in hohem Maße enttäuschend, dass der Naturparkverein scheinbar nicht gewillt ist, seine damaligen Zusagen einzuhalten.“

Man wirft dem Verein schlicht und einfach Wortbruch vor. Unterschwellig klingt dabei an: Man könnte diesmal wirklich aus dem Verein austreten, wenn man Plön nicht berücksichtigt.

Dass die Wahl auf eine eher abgelegene Wiese in Rathjensdorf fiel, finden die Plöner auch nicht gut. „Der Auswahlprozess ist in einem völlig intransparenten und nicht nachvollziehbaren Verfahren erfolgt“, heißt es in dem Entwurf weiter. Eine gewissenhafte Abwägung des Standortes habe es nicht gegeben. „Der Auswahlprozess ist unprofessionell, nicht sachgerecht und ohne die erforderliche Sorgfalt durchgeführt worden.“

Dabei habe Plön ein großes Interesse an einer Einrichtung zur Umweltbildung. Die Stadt sei gut eingebunden in den Nahverkehr, ein Standort mehrerer Schulen und ein touristisches Reiseziel.

Eine Hinweistafel erläutert die Geschichte des Uhrenhauses im Plöner Schlossgebiet. Bis 2021 war hier die Naturpark-Ausstellung untergebracht. © Quelle: Anja Rüstmann

Der Widerstand Plöns zeichnete sich bereits bei der jüngsten Vorstandssitzung des Naturpark-Vereins ab. Bürgermeisterin Mira Radünzel beklagte dort die aus ihrer Sicht mangelnde Kommunikation und den undurchsichtigen Projektverlauf. Daraufhin wurde im Vorstand eine „mögliche Erweiterung“ unter anderem auf die Ölmühle mitaufgenommen. Das fand Radünzel zu schwach. Bei der Abstimmung enthielt sie sich.

Die beiden anderen Standorte für Entdecker-Orte in der Holsteinischen Schweiz sind auch bekannt. Im Kreis Segeberg steht dafür das Seehaus in Seedorf zur Verfügung. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt hier auf Medien und dem Seeadler. Ausgewählt wurde auch das Aboretum in Malente – ein Park, in dem viele verschiedene Bäume wachsen, Schwerpunkt: Bäume, Wälder, Knicks. Die Anlage befindet sich aber in einem eher schlechten Zustand.

Für den Aus- und Umbau der Entdecker-Standorte in der Holsteinischen Schweiz stehen noch rund 460 000 Euro zur Verfügung. Ein Großteil davon ist ein Landeszuschuss, der bereits geflossen ist. Ist das Geld bis Ende 2024 nicht ausgegeben, muss es an das Land zurückgezahlt werden. Der Naturpark-Verein steht daher unter zeitlichem Druck, etwas zu gestalten.

