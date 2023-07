﻿Tröndel: Traktor geht nach technischem Defekt in Flammen auf

Kostenfrei bis 17:27 Uhr lesen

Hoher Sachschaden

Ein Traktor brannte in der Gemeinde Tröndel aus.

In der Erntezeit häufen sich Brände und Feuer auf Feldern und an Maschinen. In der Gemeinde Tröndel (Kreis Plön) brannte ein Traktor aus. Im benachbarten Panker blieb ein Mähdrescher dank des schnellen Eingreifens von Mitarbeitern vor einem Schaden bewahrt.