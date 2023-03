﻿320 Kinder testen in Schwentinental zwangslos ihr Können

Am Donnerstag haben rund 320 Zweitklässler aus dem ganzen Kreisgebiet in der Uttoxeter-Halle in Schwentinental ihre Turnfertigkeiten erprobt: ein Schüler-Turnfest ganz ohne Bewertung.

Celina (li.) und Annalena aus dem WPU-Kurs „Mensch in Bewegung” geben beim Turnfest in der Uttoxeter-Halle Hilfestellung für die Zweitklässler aus dem Kreisgebiet.

Schwentinental. Wenn Kinder wie ein Faultier am Schwebebalken hängen, eine Vorwärtsrolle auf einer abschüssigen Matte geübt wird und der Sprung vom Kasten einfach nur Spaß macht, dann ist Kreisturnfest in Schwentinental. Am Donnerstag erprobten rund 320 Zweitklässler aus dem ganzen Kreisgebiet in der Uttoxeter-Halle ihre Turnfertigkeiten – ganz ohne Bewertung.

Es gehe um die sieben Grundfertigkeiten, die benötigt werden, um turnen zu können, erklärt Susann Schroedter, Fachleiterin Sport an der Albert-Schweitzer-Schule als Ausrichterin, Sinn und Zweck des Turnfests.

An verschiedenen Stationen dürfen die Kinder rollen, überschlagen, stützen, schaukeln und schwingen, balancieren, springen, hangeln und klettern. An jeder Station gibt es drei Schwierigkeitsgrade.

Körperspannung ist beim Turnfest gefragt

Susann Schroedter zeigt auf eine Weichbodenmatte, die an einer Sprossenwand lehnt und mit einem Seil erklettert werden muss. „Die Wand kommen die Schüler nur hoch, wenn sie Körperspannung an den Tag legen“, so Susann Schroedter. „Beine durchstrecken, Pomuskeln zusammenkneifen – alles hat mit Spannung zu tun.“

An einem Kasten mit dahinterliegender Matte geben Annalena und Celine Hilfestellung. Die 15-Jährigen nehmen an Wahlpflichtunterricht (WPU) „Mensch und Bewegung“ teil und helfen bei Auf- und Abbau, bei der Organisation und an den Geräten.

Die Zweitklässler sollen sich bäuchlings über den Kasten nach unten gleiten lassen und in den Handstandüberschlag kommen. „Es gibt Kinder, die machen das klasse“, hat Annalena beobachtet. „Andere lassen sich übelst in die Schulter fallen und knicken dann mit dem Armen weg.“ Wer hier nicht unter Körperspannung stehe, krache zusammen, so Schroedter.

Die Lehrerinnen Susann Schroedter (li.) und Yvonne Mikulla von der Albert-Schweitzer-Gesamtschule haben für das Kreisturnfest einen riesigen Parcours aus sieben Stationen aufgebaut. © Quelle: Signe Hoppe

14 Klassen aus acht Schulen sind nach Schwentinental gekommen. Zeitgleich findet eine zweite Veranstaltung in der Gemeinschaftsschule am Schiffsthal in Plön statt.

Mit der Uttoxeter-Halle besäße die Albert-Schweizer-Schule nicht nur eine riesige Turnhalle, sondern habe mit den WPU-Schülern auch 21 Helfer, die an den Stationen ständen. Das Turnfest sei Spaß an der Bewegung für die Jüngeren und Teamgeist und Einfühlungsvermögen für die Älteren, erklärt Sportlehrerin Yvonne Mikulla.

Turnfest mit Leistungsabfall

Auch die gute Ausstattung der Uttoxeter-Halle mache das Turnfest so interessant. Hier können die Grundschüler Turngeräte kennenlernen, die es an ihrer Schule nicht gibt. „Einige Grundschulen haben beispielsweise keine Kletterwand oder Reckstangen“, so Schroedter. Der Friedrich-Ebert-Schule in Preetz etwa fehle der Schwebebalken.

Es sei nicht so, dass andere Turnhallen im Kreis schlecht ausgestattet wären, meint Schroedter, aber Grundschulen könnten nicht die Fülle an Geräten und auch nicht derart große Sporthallen und die Manpower durch ältere Schüler bieten.

Beim Sport sehen die Lehrerinnen „einen Leistungsabfall ohne Ende“ – es fehlten Übung und Beweglichkeit. Sie wollten nicht alles auf Corona schieben, sagen sie. Es sei ein unglückliches Zusammenwirken von medialer Präsenz und berufstätigen Eltern, die mit ihren Kindern nichts mehr unternähmen.

„Deshalb hoffen wir hier, ihnen den Spaß am Turnen vermitteln zu können“, sagt Schroedter. „Es gibt hier keine Preise zu gewinnen“, sagt Mikulla. „Niemand muss besser sein als der andere. Es geht ums Ausprobieren.“