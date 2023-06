﻿Marinemusikkorps Kiel verspricht: Harry Potter und Stars Wars am U-Boot-Ehrenmal

Heikendorf. Melodien großer Filmen wie „Star Wars“ oder „Harry Potter“ sollen am Donnerstag, 13. Juli, am Fuße des U-Boot-Ehrenmals in Möltenort (Gemeinde Heikendorf) erklingen. Das Marinemusikkorps Kiel will ab 18 Uhr auf der Rasenfläche am Ehrenmal ein kostenfreies Sommer-Open-Air auf die Beine stellen, mit dem die Musikerinnen und Musiker die Arbeit der Stiftung U-Boot-Ehrenmal und des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge unterstützen wollen.

Beide Organisationen kümmern sich um den Erhalt des Ehrenmals in Möltenort, das als Gedenkstätte für die auf See gebliebenen deutschen U-Boot-Fahrer und Opfer des U-Boot-Krieges eine wichtige Stellung an der Kieler Förde einnimmt.

Unter dem Motto „Helden der Leinwand“ proben jetzt rund 50 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Kapitänleutnant Andreas Syri ein buntes Programm, das die Konzertgäste auf eine musikalische Reise von der Tiefsee bis in den Weltraum mitnehmen soll. Gespielt werden bekannte Melodien großer Komponisten der Filmmusik, zu denen Hans Zimmer, Klaus Badelt, Alfred Newman oder John Williams gehören.

Unter anderem sollen Benefiz-Gäste in die Filmwelten von „Harry Potter“, „Star Wars“, „Star Trek“, „Das Boot“ und vielen anderen abtauchen können. Der Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge und die Stiftung U-Boot-Ehrenmal Möltenort als Veranstalter versprechen „großes Kino für die Ohren“.

Der Zugang zum Konzert erfolgt über das Tor am Fördewanderweg beim Restaurant „Das kleine Strandhaus“. Eine Anmeldung ist laut Veranstalter nicht erforderlich. Sitzplätze sind vorhanden, allerdings können diese frei gewählt werden, denn es gibt keine Platzbuchungen oder Reservierungen. Wer möchte, kann seine eigene Sitzgelegenheit mitbringen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Es wird allerdings um eine Spende für den Erhalt des Ehrenmals gebeten.

Sollte das Wetter ein Konzert nicht zulassen, kann es zu einer auch kurzfristigen Absage kommen. In diesem Fall ist ein Ausweichtermin für Donnerstag, 20. Juli, zur gleichen Uhrzeit am Möltenorter U-Boot-Ehrenmal geplant. Mehr Info auf www.volksbund-sh.de.

