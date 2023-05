Überfall im Mühlenaupark in Preetz: 21-Jähriger wird beraubt

Preetz. Eine unbekannte vierköpfige Gruppe hat einen 21-Jährigen im Mühlenaupark in Preetz mit Pfefferspray überfallen. Dabei stahl das Quartett dem jungen Mann ein Smartphone. Laut Polizei konnte das Opfer anschließend flüchten und bei einer anderen Gruppe in der Nähe Schutz suchen, der es von dem Überfall berichtete.

Die Polizeidirektion Kiel gibt an, dass sich der Überfall am Dienstag um 19.40 Uhr ereignete. Zu dieser Zeit verwickelten die vier Personen demnach den jungen Mann in ein Gespräch. Kurz darauf habe ihm eine Person Pfefferspray in die Augen gesprüht.

Überfall in Mühlenaupark in Preetz: Gibt es Hinweise von Zeugen?

Nach seiner Flucht sei ihm aus der anderen Personengruppe heraus erklärt worden, dass einer der Täter ein gewisser „Hiwa“ gewesen sein könnte. Im Anschluss habe sich der 21-Jährige zur Polizeistation in Preetz begeben, um eine Anzeige zu erstatten.

Im Rahmen der Vernehmung konnte der Geschädigte offenbar nur eine vage Beschreibung der Täter geben. Eine Person solle rote Haare und einen roten Bart gehabt haben. Ein weiterer Täter soll korpulent gewesen sein, einen schwarzen Bart getragen und wenig Haare auf dem Kopf gehabt haben. Der dritte Täter soll blonde Haare gehabt haben.

Die Kriminalpolizeistelle in Plön sucht sowohl Zeugen als auch die Personengruppe, auf die der 21-Jährige nach der Tat getroffen ist. Hinweise werden unter Tel. 0431/1603333 entgegengenommen.