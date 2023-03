﻿Ukraine-Krieg erweckt bei Manfred Schmidt (87) traumatische Erinnerungen

Manfred Schmidt (87) aus Mönkeberg ist ein Kriegskind. Was er 1944 in Kiel erlebt hat, raubte ihm jahrzehntelang den Schlaf. Jetzt kommen die traumatischen Bilder wieder hoch – ausgelöst durch den Ukraine-Krieg und das Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion. Warum Manfred Schmidt sich um die Zukunft sorgt.

Mönkeberg. Es war nur ein kleines Stückchen Himmel, das Manfred Schmidt durch ein Loch in der Erde sehen konnte. Er war triefend nass, hungrig und ausgelaugt. Drei Tage lang hatte der achtjährige Junge 1944 mit seiner Mutter und seinem kleinen Bruder verschüttet in einem Kieler Bunker und bis zum Bauch im Wasser stehend verbracht. Doch der schlimmste Moment kam für den heute 87-jährigen Mönkeberger, als er gerettet wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Tagelang hatte man versucht, uns aus dem Bunker frei zu buddeln“, erinnert sich Manfred Schmidt. Nach einem Bombenangriff hatten zahlreiche Menschen in dem Bunker unter dem Vorplatz der Pickertkaserne in Kiel-Gaarden Schutz gesucht. Die Bomben richteten einen beträchtlichen Schaden an, der Schutzraum wurde unter zerstörten Erd- und Gebäudeteilen für die Menschen zu einem Gefängnis.

Und es kam noch schlimmer: Durch geplatzte Leitungen lief der Schutzraum voller Wasser. Die Mutter musste den kleinen Bruder auf dem Arm halten, während einige Männer ihre Koffer auf Bänken verteidigten, damit die Kleider darin trocken blieben. „Aber das wirklich Tragische passierte, als Hilfe nahte“, erinnert sich Manfred Schmidt.

Nach dem Bombenangriff in Kiel: leblose, verschüttete Menschen direkt vor Augen

Durch ein schmales Loch wurde zuerst den Kindern von den deutschen Marinesoldaten ein Seil heruntergereicht. Manfred Schmidt packte zu und ließ sich langsam aus der Dunkelheit ziehen, als aus dem Geröll über ihm plötzlich der Arm eines leblosen Verschütteten hervorschnellte, direkt vor seinem Gesicht. Einer der Marinesoldaten habe dann zu einem Spaten gegriffen und Platz geschaffen, „damit ich durch das Loch hindurch passte.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwanzig Jahre lang sei er nachts regelmäßig schreiend mit diesem Bild vor Augen aufgewacht. Noch heute werden Manfred Schmidts Augen feucht, als er sich an seinem Esstisch in der Mönkeberger Wohnung an diese Szene erinnert. Der Krieg in der Ukraine und das Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze hätten diese und andere furchtbare Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg in Deutschland wieder lebendig werden lassen, meint der 87-Jährige.

„Diese Ereignisse haben sich einfach festgesetzt im Körper. Das wird man nicht wieder los.“ Auch andere Bilder kommen hoch. Zum Kriegsende kreuzten einige halbstarke Hitlerjungs bei den Großeltern in Hasseldieksdamm auf, wo Manfred Schmidt mit seiner Familie untergekommen war, nachdem ihr Haus in Gaarden ausgebombt wurde. Sie fuhren auf Motorrädern mit Beiwagen, in denen je ein Zentner Dynamitstangen unter dem Verdeck lag. Der kleine Manfred und drei Nachbarskinder sollten sich auf das Dynamit setzen und mitfahren.

Die Bilder vom Ukraine-Krieg berühren Manfred Schmidt (87) so sehr, dass es ihm schlecht geht

Angestachelt durch Manfreds Mutter protestierten mehrere Frauen, bis die Gestapo kam und sie verhaftet wurden. „Dadurch waren drei Stunden vergangen“, berichtet Manfred Schmidt. Es waren wichtige drei Stunden. Denn durch die Verhaftung der Mütter kamen die Motorradfahrer mit ihren kleinen Begleitern verspätet an ihrem Ziel an.

Ihr Auftrag: die Zerstörung der Levensauer Brücke. „Aber da waren schon die Tommys mit ihren Panzerspähwagen und die Hitlerjungs flüchteten in den Wald. Wir haben zu meiner Mutter später gesagt: Du hast die Levensauer Hochbrücke gerettet.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ereignisse in der Ukraine verfolgt Manfred Schmidt mit großer Sorge. „Der Krieg hat damals alles eingegraben bei mir als Kind. Es berührt einen fürchterlich“, sagt er. Ein Spielkamerad wurde vor seinen Augen von den Engländern mit einem Maschinengewehr erschossen, als sie gemeinsam auf dem Eutiner See paddelten. Es waren Schüsse aus Tieffliegern, die den nächsten Alarm ankündigten. Das Loch im Körper des Kindes vergisst Manfred Schmidt nicht.

Lesen Sie auch

„Wenn ich jetzt diese Bilder vom russischen Krieg sehe, dann erlebe ich diese grausamen Sachen ab und zu wieder.“ Sein Blutdruck steige dann und es gehe ihm schlecht, sagt der 87-Jährige. Die Ohnmacht macht Manfred Schmidt wütend und rastlos. Er sorgt sich um die junge Generation. „Viele gehen zu sorglos mit der Situation um“, meint Schmidt. Denn er ist sicher: Putin werde nicht aufgeben. „Wir müssen jetzt eintreten in den Krieg und hoffen, dass wir keinen dritten Weltkrieg kriegen.“