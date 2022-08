Große Hilfe, dann die Enttäuschung. Eine Preetzer Familie bot ukrainischen Flüchtlingen ihr Zuhause als Zuflucht an. Doch was, wenn das Zusammenleben schwieriger wird als gedacht?

Sabine Unger und Ulf Treptow mit Paula. „Der Spaß ist auf der Strecke geblieben“, sagt die Preetzer Familie, die ukrainischen Flüchtlingen für drei Monate privat Zuflucht in ihrem Schlafzimmer gewährt hatte.

Preetz. Als Sabine Unger und Ulf Treptow Anfang März für eine ukrainische Mutter und ihre 13-jährige Tochter ihr Schlafzimmer räumten, wollten sie helfen. Sie mochten nicht tatenlos zusehen. Auf Dauer wurde die Enge zur Belastung und die Aussicht auf eigenen Wohnraum zum Frustlauf durch die Ämter.

„Das war ja nicht als langfristige Lösung gedacht bei uns im Schlafzimmer“, erzählt die dreifache Mutter Sabine Unger auf der Terrasse ihres Einfamilienhauses. Die Familie hoffte für die Ukrainerin und ihre Tochter auf eine für Flüchtlinge vorgehaltene Wohnung der Stadt Preetz. Doch die Stadt behielt sich vor, die Vergabe auf offiziell vom Kreis zugewiesene Personen zu beschränken.

„Aus der Turnhalle heraus wird den Flüchtlingen Wohnraum vermittelt“, erklärte Ulf Treptow damals frustriert. Die private Wohnungssuche habe die Familie viel Zeit, Geld und Nerven gekostet. „Die Stadt Preetz hat uns hängen lassen.“

Schwieriges Zusammenleben

Zumal das Zusammenleben sich zunehmend als schwierig erwies. „Der Spaß ist auf der Strecke geblieben“, bedauert Sabine Unger. Sie hätte zwar keine Dankbarkeit erwartet, jedoch ein wenig Mithilfe im Haushalt oder dass das Handy beim Essen ausgeschaltet werde. „Es war schwierig“, sagt sie im Nachhinein.

Nach drei Monaten sei die Ukrainerin mit ihrer Tochter überstürzt ausgezogen. Zwei Tage später sei das Schreiben der Stadt für eine freie Wohnung ins Haus geflattert. „Aber diese Wohnung wollte sie nicht mehr“, berichtet Sabine Treptow ein wenig verständnislos.

Die Ukrainerin sei in einem möblierten Zimmer in einem Reihenhaus untergekommen. „39 Quadratmeter für 650 Euro warm“, Treptow schüttelt den Kopf. „Ein schlechtes Angebot. Aber sie hatte wohl Sorge, dass sie hier bei uns für die nächsten drei Jahre festsitzt.“

Stadt Preetz stellt Wohnung

Für Oksana Latyshenko und ihren Sohn Danylo ist es besser gelaufen. Die alleinerziehende Mutter aus Saporischschja fand im März Zuflucht bei Silke und Christian Weier aus Preetz. Die Familie hatte für die Flüchtlinge ein Kinderzimmer frei gemacht. Auch sie fühlten sich zu Beginn von der Stadt im Stich gelassen. Die Übergangslösung mutierte zur belastenden Wohnungssuche.

Oksana Latyshenko und Sohn Danylo sind dankbar für die Aufnahme einer Preetzer Gastfamilie. Jetzt bewohnen sie endlich ihre eigenen vier Wände in einer Wohnung der Stadt Preetz. © Quelle: Signe Hoppe

Zwei Tage nachdem unsere Redaktion über die missliche Lage berichtet hatte, stellte die Stadt Preetz den Latyshenkos eine Sozialwohnung zur Verfügung. „Alles gut“, sagt Oksana Latyshenko und strahlt in ihrem neuen Zuhause mit Sohn Danylo um die Wette. Im Deutschkurs hat die gelernte Krankenschwester schon einige Wörter gelernt.

„Klein, aber schön“, ist für sie die möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die 43-Jährige sei Familie Weier und der Stadt sehr dankbar. „Danylo gefällt es hier. Er will bleiben.“

Nicht noch einmal Gastfamilie

Während der 13-jährige Danylo schon deutsche und ukrainische Freunde gefunden hat und davon träumt, Basketball zu spielen, sieht seine Mutter ihre Situation ein wenig abgeklärter. "Zukunft ungewiss", sagt sie mit Blick in die Ukraine. Aber: "Hier alles in Ordnung und ruhig."

Würden Sabine Unger und Ulf Treptow wieder Gastfamilie spielen? „Unter Umständen“, antwortet Sabine Unger. „Nein, nicht noch mal“, entgegnet Ulf Treptow. Er zögert. „In einer Notsituation. Ja. Vielleicht.“

Sie seien sich der möglichen Schwierigkeiten bewusst gewesen, erklären beide einvernehmlich. „Eigentlich könnte man in so einer Situation Freundschaften fürs Leben finden“, so Treptow und fügt abschließend hinzu: „Das alles war im Großen und Ganzen schade.“