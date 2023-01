﻿„Wir dachten lange, das Thema Klimaschutz liegt noch weit vor uns“

Probsteierhagen. Sie waren echte Pioniere der Umweltarbeit im Kreis Plön. Vor über 40 Jahren gründete Erik Christensen (75) mit der Unterstützung des damaligen Bürgermeisters Konrad Gromke (75) in Probsteierhagen einen Natur- und Umweltbeirat. Ihre gemeinsame Idee, den Naturschutz auf kommunalpolitischer Ebene voranzubringen, war damals einzigartig in der Region. Sie holten Autowracks aus Bombenlöchern und kartierten Kleingewässer. Heute haben sich die Herausforderungen verändert, berichten Erik Christensen und Konrad Gromke im Interview. Themen wie Klimaschutz und kommunale Energiekonzepte stehen hoch im Kurs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was haben Sie heute schon Gutes für den Klimaschutz getan?

Gromke: Wir haben die Heizung noch nicht angestellt. Unseren Kamin haben wir fast jeden Tag an und das bringt so viel Wärme ins Haus, dass es den ganzen Vormittag reicht. Außerdem kontrolliere ich täglich unseren Stromverbrauch.

Christensen: Wir lüften morgens ganz gezielt unser Haus und stellen vorher die Heizung aus. Es wird auch die Uhr gestellt, damit wir das nicht vergessen. Zum Brötchen holen bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Das tue ich immer sehr gerne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie kam es damals zur gemeinsamen Gründung des Natur- und Umweltbeirats?

Christensen: Es wurde 1981 auf Beschluss der Gemeindevertretung eine Kartierung von Kleingewässern und Knicks durchgeführt. Daran hatten sich mehr als 20 Leute beteiligt, und das musste organisiert werden. Dadurch wurde eine Struktur nötig, sodass die Gemeinde 1982 die Gründung eines Beirats beschloss.

Gromke: Wir waren die ersten in der Region, die überhaupt einen Umweltbeirat hatten. In den anderen Kommunen gab es das erst viel später.

Christensen: Dadurch sind wir auch auf viel Widerstand gstoßen, insbesondere bei den Landwirten. Wenn man bedenkt, was vorher so alles entsorgt worden war ...

Erik Christensen: „Viele haben ihren Müll damals in den Knicks entsorgt“

Gab es denn damals kein Umweltbewusstsein in der Probstei?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Christensen: Nein. Die Verhältnisse waren so, dass man seine Sachen nirgendwo vernünftig abgeben konnte. Selbst für die Abfallbeseitigung in den Haushalten gab es lange Zeit keine geregelte Müllabfuhr, die Menschen wurden damit alleine gelassen. Wir haben unseren Restmüll in den 70er-Jahren noch zu einer tiefen Grube nach Brodersdorf gebracht. Das hat aber nicht jeder so gemacht. Viele haben ihren Müll in den Knicks entsorgt, landwirtschaftliche Fahrzeuge, Autowracks oder Ölfässer landeten in Bombenlöchern. Deswegen war für uns damals klar, dass wir uns um solche Dinge kümmern müssen.

Was haben Sie als erstes getan?

Christensen: Es lohnte keine Konfrontation. Wir haben einige Landwirte bewusst zu einer unserer Sitzungen eingeladen. Da ging es hoch her. Aber wir kamen ins Gespräch. Konrad Gromke unterstützte den Beirat als Bürgermeister damals organisatorisch und nahm eine wichtige Vermittlerrolle ein. Dadurch konnten wir am Ende die Biotope auf den Feldern reinigen.

Gromke: Ich bin in Probsteierhagen aufgewachsen und kannte die Landwirte alle als Kind schon. Wir haben zusammen Kartoffeln gesammelt oder Rüben gezogen, dadurch war ein gewisses Vertrauensverhältnis gewachsen. In den 60er- und 70er-Jahren gab es in Probsteierhagen noch etwa 70 Landwirte. Einen Großteil von denen hatten wir eingeladen, aber alle anderen durften natürlich auch kommen. Es war uns ohnehin wichtig, dass jeder dabei sein konnte, deswegen haben wir für den Beirat eine offene Form gewählt.

Beim Bau eines Froschzaunes packten 1990 auch Arbeitskollegen von Erik Christensen mit an. © Quelle: Nadine Schättler

Was bedeutete das?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Christensen: Es kam nur darauf an, ob man an den letzten zwei Sitzungen teilgenommen hatte, dann durfte man mit abstimmen. Dabei sein und mitreden konnte man sowieso immer. Dadurch hatten wir auch viele Fachleute wie Ornithologen oder Botaniker dabei, die größtenteils aus Probsteierhagen kamen. Wir sind hier ein Hotspot für solche Leute.

Gromke: Die offene Form sorgte dafür, dass der Beirat immer mit großer Zahl aktiv war. Das schaffte bei den Skeptikern Vertrauen. Wir haben nicht nur den Finger in die Wunde gelegt, sondern auch angepackt.

Christensen: Im Grunde gab es für das Handeln des Beirats keine rechtliche Grundlage. Deswegen hat die Gemeindevertretung 2014 beschlossen, dass der Beirat aus sieben festen Mitgliedern bestehen muss, die von der Bevölkerung gewählt werden.

Der Klimaschutz ist in Probsteierhagen wesentlicher Bestandteil einer kommunalen Wärmeplanung

Was sind die Projekte, die den Natur- und Umweltbeirat heute beschäftigen?

Christensen: Der Klimaschutz wurde in den 80er-Jahren erst ganz langsam zum Thema, da hatte man den Eindruck, das liegt noch weit vor uns. Aber mittlerweile beschäftigen wir uns sehr damit, der Klimaschutz ist wesentlicher Bestandteil der Planung für ein kommunales Wärmekonzept. Wir überlegen, wie wir davon wegkommen können, dass jeder für sein Häuschen etwas alleine macht. Es gibt bessere Lösungen, indem man Kleinkraftwerke schafft, die das ganze Dorf oder Teile davon versorgen. Die Energie kann beispielsweise durch Biogasanlagen, durch Abwärme aus unserem Klärwerk oder aus anderen Betrieben, durch Solarthermie auf den Dächern oder durch Geothermie kommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gromke: Voraussetzung für so ein Konzept und die entsprechenden Fördermittel ist der Ortsentwicklungsplan, der 2020 von der Gemeinde verabschiedet wurde.

Christensen: Plötzlich sieht man, es gibt Informationen, Fördermittel, Klimabeauftragte. Man trifft immer auf Personen, die einem weiterhelfen können. Das ist eine ganz neue Situation, die absolut notwendig ist.

Lesen Sie auch

Wie wird sich der Natur- und Umweltbeirat in den nächsten 40 Jahren weiterentwickeln?

Christensen: Dazu kann ich nicht viel sagen, weil ich nicht wieder kandidieren werde. Ich habe es ja schon 40 Jahre gemacht und das ist ein bisschen verrückt vielleicht, aber ich habe immer einen gewissen Gestaltungswillen und das Bestreben gehabt, dass der Beirat weiterhin wirksam ist. Jetzt möchte ich mich anderen wissenschaftlichen Projekten widmen, aber ich bin sicher, dass es auch in Zukunft genug Mitstreiter für den Beirat in Probsteierhagen gibt.