﻿Unfälle auf den Straßen im Kreis Plön: Das sagt die Polizei-Statistik 2022

Kreis Plön. Seit zehn Jahren gibt es einen Trend: Die Zahl der Verletzten nach Unfällen im Straßenverkehr im Kreis Plön sinkt stetig. Der aktuelle Verkehrssicherheitsbericht für das Jahr 2022 weist noch 386 Menschen aus, die verletzt wurden. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 kamen noch 740 Menschen auf den Straßen im Kreis zu Schaden – fast doppelt so viele.

Über die Ursachen für die sinkenden Zahlen können Sven Petersen und Sven Clausen, bei der Polizeidirektion zuständig für Verkehrsfragen, nur Mutmaßungen anstellen. Ein Grund: Die neue Autobahn 21 wächst Stück um Stück. Gleichzeitig schrumpft die B 404. Doch Autobahnunfälle tauchen in der regionalen Statistik nicht auf.

Auch moderne Technik in den Fahrzeugen sorge dafür, dass die Folgen der Unfälle geringer werden.

Hier liegen die Unfallschwerpunkte im Kreis Plön

Eine weitere gute Botschaft: Die Zahl der Unfallschwerpunkte sinkt. Zuletzt machten Petersen und Clausen noch vier Kreuzungen aus, wo es besonders häufig krachte. Mit fünf Unfällen und sieben Leichtverletzten steht das Grebiner Kreuz an der Spitze.

Die Autos, die von der B 502 nach Schönkirchen fahren, hatten bis 2020 Vorfahrt. Nachdem die Regel geändert wurde, ist die Kreuzung am neuen Industriegebiet Pahlblöken zu einem Unfallschwerpunkt geworden. Sven Petersen (links) und Sven Clausen mahnen die Autofahrer zur Wachsamkeit. © Quelle: Hans-Jürgen Schekahn

Es folgt das Sehlendorfer Kreuz auf dem Weg zum Ostseestrand in der Gemeinde Blekendorf (vier Unfälle, 13 Verletzte), die Kreuzung Seekrug im Zuge der B 202 (vier Unfälle, elf Verletzte) und die neue Kreuzung Söhren/Pahlblöken in Schönkirchen (drei Unfälle, ein Verletzter).

Das macht die Kreuzung in Schönkirchen so gefährlich

In Schönkirchen ist die gefährliche Kreuzung erst vor drei Jahren entstanden, als das neue Gewerbegebiet erschlossen und die Vorfahrt geändert wurde. Wer jetzt von der B 502 nach Schönkirchen hereinfährt, der muss an der Kreuzung halten. Vorher konnte er einfach weiterfahren. Sven Petersen: „Die Veränderung ist in den Köpfen der Autofahrer noch nicht ausreichend angekommen.“

Fünf Menschen kamen im Kreis Plön im vergangenen Jahr ums Leben. Ein 39-jähriger Motorradfahrer starb bei einem Sturz in Großharrie. Ein 75-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad ebenfalls in Großharrie gegen ein Verkehrsschild. Ein weiterer Biker prallte wegen zu hoher Geschwindigkeit in Kaköhl gegen ein Verkehrszeichen. Ein angetrunkener 21-Jähriger überquerte die Bundesstraße 202 bei Rastorf und wurde dabei von einem Pkw erfasst.

Ein 85-jähriger Pkw-Fahrer kam auf einer Kreuzung in Hohenfelde im Zuge der Straße Richtung Schönberg ums Leben. Ein anderer Autofahrer hatte ihm die Vorfahrt genommen. Nach dem tödlichen Geschehen entschied die Verkehrsbehörde des Kreises, an dieser Stelle Tempo 70 anzuordnen. Die Kreisverwaltung folgte damit dem langjährigen Wunsch der Gemeinde Hohenfelde.

Das ist die häufigste Unfallursache im Kreis Plön

Die häufigste Unfallursache im Kreis Plön hat vier Beine und heißt Wildschwein, Reh oder Damwild. Von den 3584 Unfällen im vergangenen Jahr geschahen 1515 mit tierischer Beteiligung. Das entspricht einer Quote von 42,3 Prozent. Sie liegt seit vielen Jahren so hoch.

Petersen und Clausen raten zu baulichen Maßnahmen: Zäune an besonders gefährdeten Stellen, eine freie Sicht links und rechts der Straße, vielleicht auch moderne Wild-Warnanlagen, wie es sie bei Rastorf im Zuge der B 202 gibt.

In Städten sind sie ein großes Problem, im Kreis Plön nicht: Unfälle mit E-Scootern, den akku-getriebenen Rollern. Nur sechs Unfälle registrierte die Polizei mit diesen Fahrzeugen. Sven Clausen: „Das ist bei uns nur eine Randerscheinung.“