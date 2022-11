﻿Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Die Stadt Schwentinental will im kommenden Jahr die Anschaffung von Mini-Solaranlagen, die auf einem Balkon oder an einem Vordach befestigt werden können, finanziell unterstützen. Die Entscheidung darüber fiel in der jüngsten Stadtvertretersitzung knapp aus. Mit 14 zu 13 Stimmen wurde der Antrag der FDP bewilligt. Die Grünen gehörten zu den Gegnern.