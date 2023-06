Unfall in Stoltenberg: Auto prallt gegen Baum – Mann (83) stirbt

Stoltenberg. Tödlicher Unfall in Stoltenberg: Am Dienstag gegen 16.40 Uhr verlor ein 83-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte an der Landesstraße 211 in Höhe Stoltenberg gegen einen Baum. Der Wagen schleuderte laut Polizei auf die Fahrbahn zurück und kippte auf die Seite. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation durch einen ortsansässigen Arzt sowie einen Notarzt verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei war der Fahrer von Schlesen kommend in Richtung Schönberg unterwegs. Für die Unfallaufnahme musste die L211 bis etwa 19 Uhr gesperrt werden. Neben der Polizei Schönberg waren die Freiwilligen Feuerwehren Stoltenberg und Schönberg, zwei Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort.

