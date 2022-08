Plön. Der Auffahrunfall im Februar 2021 hatte es in sich: rund 30.000 Euro Schaden. Am Steuer saß ein heute 29-jähriger Mann, vor dem Plöner Amtsgericht nun seine 58-jährige Mutter. Sie hatte ihre Autoversicherung belogen und gesagt, sie sei gefahren. Dafür erhielt sie eine Anklage wegen Betrugs.

Der 29-Jährige hatte sich den Wagen seiner Mutter, die auf einem Dorf im Kreis Plön lebt, einfach genommen. Gefragt hatte er sie nicht und gab auch nicht Bescheid. Und er besaß auch keinen Führerschein. In Süderhastedt im Kreis Dithmarschen knallte er frühmorgens mit dem Wagen gegen ein parkendes Auto, das stark beschädigt wurde. Bilanz: genau 29.700 Euro Schaden.

Angeklagte sagte der Sachbearbeiterin nach dem Unfall nicht die Wahrheit

„Ich war geschockt“, beschrieb die Angeklagte ihr Gefühl, als sie in der Unfallnacht den Anruf aus Dithmarschen erhielt. Eine Bekannte fuhr sie umgehend zum Unglücksort. Dann machte sie einen Fehler: Sie rief bei der Sachbearbeiterin der Autoversicherung an und meldete den Unfall.

Vor Gericht beteuerte sie, sie wisse nicht mehr, was sie gesagt habe – ob „ich habe“ oder „wir haben“ einen Unfall gebaut. „Ich war unter Stress.“ Der Sachverhalt, dass ihr Sohn den Unfall verursacht hatte, flog im weiteren Verlauf der Schadensabwicklung aber auf. Vor Gericht stellten ihr Verteidiger und sie selbst klar: Die Angeklagte habe die Versicherung glauben lassen, sie sei gefahren.

Autoversicherung forderte 5000 Euro als Regress

Weil sie die Auskunftspflicht gegenüber ihrer Autoversicherung verletzt hatte, musste sie 5000 Euro an das Unternehmen zahlen – eine Regressforderung. Immerhin musste die Versicherung den Schaden begleichen, egal, wer am Steuer saß.

In der Verhandlung klang an, dass der Sohn der Angeklagten schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. „Da ist eine Menge Blödsinn passiert“, sagte der Verteidiger, der den jungen Mann immer wieder vor Gericht vertreten hatte. In diesem Moment musste die Mutter weinen. Zu dieser schwierigen Situation sei hinzugekommen, dass ihr Sohn aktuell sehr schwer an Krebs erkrankt sei – eine weitere Belastung.

Das Amtsgericht stellte das Verfahren wegen Betrugs ein. Das Interesse an einer Strafverfolgung und Verurteilung ist in diesem Fall zu gering. Die Frau muss aber als Auflage 480 Euro an die Tiertafel in Kiel überweisen. Die Einrichtung unterstützt sozialschwache Familien, die Hunde oder Katzen halten. Weil sie selbst eine große Tierfreundin ist, nahm sie diese „Geldstrafe“ fast freudig auf.