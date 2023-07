Trafohäuschen und Kabelverteiler machen im öffentlichen Raum normalerweise nicht viel her. Anders in Heikendorf. Dank des Projekts „Kultur trifft Schule“ begegnet man dort jetzt Waldgeistern.

Heikendorf. Leuchtende Augen linsen aus einem hohlen Baumstamm hervor, der eigentlich ein Kabelverteiler ist. Dahinter am Trafohäuschen rankt echter Efeu an dem gesprayten Baum empor, der eine kreative Verbindung zum Kabelverteiler darstellt. Urban Art nennt sich so etwas und findet sich ab sofort im öffentlichen Raum in Heikendorf.