﻿Urlaub an der Ostsee: Darum ist er über die Feiertage so beliebt

Urlaub an der schleswig-holsteinischen Ostsee ist auch in der nasskalten Jahreszeit beliebt. Aus ganz Deutschland kommen die Menschen über die Feiertage nach Schönberg, Laboe oder Hohwacht. Das sind die Gründe.

Die Schönberger Seebrücke ist zwischen den Feiertagen fast so überlaufen wie in der Hauptsaison.

Hohwacht/Laboe/Schönberg. Am Schönberger Strand peitscht der Regen über das Kopfsteinpflaster der Promenade. Ein Getränkelaster parkt gegenüber vom Hotel Filou für eine Lieferung. Menschen mit Schirmen flüchten sich unter Vordächer, eine Walkerin läuft unerschütterlich durch Wind und Wetter. Kurz darauf scheint wieder die Sonne und ein Regenbogen zeigt sich über der Ostsee. Das Wetter zwischen den Jahren ist an der See wechselhaft, meistens jedoch grau und nass. Die Buchungslage: gut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sobald der Regen nachlässt, tummeln sich die Menschen auf dem Deich und streben auf die Schönberger Seebrücke zu. Anna Albrecht-Gürses und Rebecca Grodenwald aus Berlin schlendern mit ihren Kindern Ilai (9), Kyele (7), Ilma (6) und Mina (4) über den Strand. „Als Großstädter lieben wir hier die Verfügbarkeit der Natur: Meer, Strand, Wälder und Felder“, sagt Anna Albrecht-Gürses.

Im Sommer seien sie auch schon ein paar Mal in den Norden gekommen. „Aber im Sommer ist Ostsee-Urlaub viel schwerer“, meint die Berlinerin. Die Erwartungshaltung an das Wetter sei dann hoch, doch wenn man Pech habe, erlebe man zwei Wochen bei Regen und 17 Grad. Im Winter sei das anders. „Da packen wir die Kinder einfach warm ein und sie können sich am Strand frei bewegen.“

Urlaub an der Ostsee zum Jahreswechsel 2022/2023: Mehr gastronomische Angebote werden gewünscht

Was den jungen Großstadt-Frauen in der Region fehlt, sind gastronomische Angebote und kulinarische Vielfalt. Als Berlinerinnen seien sie verwöhnt, meint Anna Albrecht-Gürses. Auch gegen ein paar mehr Indoor-Angebote für Kinder hätten sie nichts einzuwenden. Um etwas zu erleben, würden sie nach Kiel, Eckernförde oder in die Schwimmhalle nach Schilksee fahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei Urlauber aus Bayern schwingen sich an der Seebrücke auf ihr Rad. Sie kommen fast immer, wenn sie in ihrem Bundesland Schulferien haben, und fahren jedes Mal ein Stückchen Ostsee ab. Egal, wie das Wetter ist. „Wir wollen ans Wasser und die Ruhe genießen. Selbst der Wind macht uns nichts mehr aus“, erklärt die Frau. Von Kopf bis Fuß tragen beide Radler wetterfeste Kleidung. „Dann macht es auch Spaß.“

Jens Nusch aus dem Sauerland und Partnerin Gabriele Mehring versuchen, den Regenbogen, der sich über der Ostsee abzeichnet, mit dem Handy aufzunehmen. Eine Reha in der Ostseeklinik Holm hat sie zum ersten Mal nach Schönberg gebracht und sie sind begeistert. „Es ist schön, dass der Strand so naturbelassen ist.“ Als Erinnerung sammeln sie ein paar Steine.

Naturerlebnisse und Ruhe – viel mehr wünschen sich die meisten Touristinnen und Touristen an der Ostsee offensichtlich nicht. Grit Wenzel, Geschäftsführerin der Hohwachter Bucht Touristik, bestätigt: „Für unsere Gäste ist es immer wieder charmant, dass sie zwischen den Jahren bei uns verschnaufen und auftanken können“, sagt sei. Die Region sei prädestiniert für alle Erholungssuchende. „Es gibt nicht viel Rummel.“

Beliebt sei allerdings das traditionelle Hohwachter Strandleuchten am Neujahrstag, das in diesem Jahr erstmals nach zweijähriger Corona-Pause wieder an der illuminierten Flunder, dieses Mal zusammen mit dem „Flunder-Geflüster“, gefeiert wird. In Hohwacht sei man mit dem Gästeaufkommen über die Feiertage „überaus zufrieden“, so Wenzel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hohwacht: Arrangements, Silvesterball und Wellness sind über die Feiertage gefragt

Hotelier Carsten Anders, der das Hotel Hohe Wacht mit 23 Zimmern und 35 Appartements sowie das Haus am Meer mit 25 Zimmern und 63 Appartements in Hohwacht betreibt, spricht von einer „sehr guten“ Buchungslage über die Feiertage. Zu Silvester habe er eine Bettenbelegung von über 90 Prozent. „Wir bieten Arrangements und einen Silvesterball an“, erklärt Carsten Anders sein Erfolgskonzept. Auch der Wellness-Bereich sei in beiden Hotels sehr gefragt.

Lesen Sie auch

In Laboe und in Schönberg gibt es für Urlauberinnen und Urlauber kein Party-Programm. Dennoch: "Angesichts der angespannten allgemeinen wirtschaftlichen Lage in Deutschland und den vielen individuellen Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger stufen wir die diesjährige Buchungslage zu den Feiertagen und über den Jahreswechsel für uns als zufriedenstellend ein", sagt Lars Widder, neuer Leiter vom Tourist-Service Ostseebad Schönberg.

In Laboe ist die Nachfrage nach Unterkünften aktuell „hoch“, wie Yvonne Zechlin vom Ferienwohnungsvermittler FördeFeWo erklärt. Es seien nur noch wenige der insgesamt 200 Wohnungen in Laboe und Umgebung über die Feiertage frei. „Wer nicht besonders anspruchsvoll ist, findet sogar noch kurzfristig etwas“, sagt sie.